«Только круче»: Трамп анонсировал альтернативу грин-карте

Глава США Дональд Трамп объявил о создании новой «золотой карты» для иностранных инвесторов, желающих получить американское гражданство. Новая программа предусматривает возможность покупки гражданства за 5 миллионов долларов.
«Самые успешные люди смогут купить гражданство США за пять миллионов долларов», — отметил американский лидер во время выступления в конгрессе США. Об этом он заявил в прямом эфире трансляции на сайте Белого дома.
По его словам, «золотая карта» станет альтернативой традиционной грин-карте, обещая не только право на жительство, но и полноправное гражданство. Трамп уверен, что новая программа принесет значительную пользу экономике США.
Американский лидер выразил мнение, что иностранные инвесторы, получившие «золотую карту», будут способствовать развитию бизнеса в стране и найму новых сотрудников. Это должно увеличить поступления в федеральный бюджет США.
Ранее Трамп начал выступление перед конгрессом США. По его словам, он сделал за полтора месяца правления больше, чем большинство администраций за все время. Но его речь несколько раз прерывали представители демократической партии, освистывая лидера и крича на него с мест.
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