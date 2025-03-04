04 марта 2025

В Новом Уренгое приставы арестовали счета участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Накладывать арест на счета участников СВО запрещено
Накладывать арест на счета участников СВО запрещено Фото:

В Новом Уренгое судебные приставы арестовали счета местного жителя, который находится на специальной военной операции. По закону это запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что судебные приставы арестовали счета одного из местных жителей, который отправился на СВО и уже несколько месяцев находится на передовой. По закону накладывать арест на имущество участников СВО запрещено», — сказано в telegram-канале ведомства.

После вмешательства прокуратуры права участника СВО были восстановлены. Судебные приставы приняли решение об отмене ареста на банковские счета, сняв все наложенные ограничения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое местную жительницу оштрафовали на 30 000 рублей. Женщина зарегистрировала в своей квартире пять мигрантов, но в жилом помещении они не проживали.

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В Новом Уренгое судебные приставы арестовали счета местного жителя, который находится на специальной военной операции. По закону это запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что судебные приставы арестовали счета одного из местных жителей, который отправился на СВО и уже несколько месяцев находится на передовой. По закону накладывать арест на имущество участников СВО запрещено», — сказано в telegram-канале ведомства. После вмешательства прокуратуры права участника СВО были восстановлены. Судебные приставы приняли решение об отмене ареста на банковские счета, сняв все наложенные ограничения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое местную жительницу оштрафовали на 30 000 рублей. Женщина зарегистрировала в своей квартире пять мигрантов, но в жилом помещении они не проживали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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