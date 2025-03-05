Челябинские железнодорожники вывезли курганскую пшеницу в ЮАР и Афганистан

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) доставляет пшеницу и другие зерновые культуры из Челябинской, Курганской и Оренбургской областей в ЮАР и Афганистан. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, страны вошли в число основных импортеров продукции.
«Погрузка зерна со станций ЮУЖД за январь-февраль 2025 года выросла на 65% и составила 458,4 тысячи тонн. В экспортном сообщении основной объем отправок пришелся на Саудовскую Аравию, Южную Африку, Афганистан и Узбекистан», — рассказали в офисе ЮУЖД.
Преимущественный поток зерновых внутри страны перевозился Краснодарский край, Санкт-Петербурги Челябинскую область. Среди лидеров по динамике отгрузки стали станции Оренбургского и Курганского регионов. Среди них есть Айдырля, Новоорск, Новосергиевская, Меновой Двор, Шильда, Курган, Шадринск и Макушино.
Рост погрузки на ЮУЖД связан с увеличением урожайности зерновых культур в регионе и развитием международного направления перевозок по международному направлению «Север-Юг». За последние два года отмечен значительный прирост объемов погруженного зерна. Причем, в 2024 году было погружено 2,5 миллиона тонн зерна, что на 23,4% больше, чем в 2023 году.
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