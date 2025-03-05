DM: Стармер и Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют совместный визит в Вашингтон на следующей неделе вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает издание Daily Mail. Цель визита — представление плана по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу.
«Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с... Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования — прим. URA.RU)», — говорится в материале Daily Mail. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены детали предложенного плана и возможные пути его реализации, а также координация международных усилий для поддержки стабильности в регионе.
Эта инициатива последовала после недавнего интервью Эммануэля Макрона, в котором он выразил поддержку предложению о временном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, предложенном совместно с Киром Стармером. Однако Макрон также подчеркнул, что предложение не распространяется на сухопутные операции из-за сложности контроля за соблюдением перемирия на обширных территориях фронта.
Ранее Кир Стармер и Эммануэль Макрон уговорили США принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп. По данным Трампа, визит французского лидера и британского премьера в Вашингтон стоит ожидать 24 февраля.
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