В Троицке избрали нового главу

Депутаты Троицка (Челябинская область) 17 сентября избрали новым мэром города главу Еманжелинска, который на общественных началах занимает пост первого вице-мэра Волновахи (ДНР), Дмитрия Гатова. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Главой Троицка стал Гатов. В ходе открытого голосования 20 народных избранников из 21 проголосовали за него», — сообщили в мэрии.
Изначально на пост мэра выдвинулись восемь человек. Затем один из них снял кандидатуру. В ходе конкурса 12 сентября были отобраны два из семи кандидатов на пост мэра. Это глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов. Теперь депутаты выбрали мэра на пять лет.
Гатову 51 год. Он родился в Коркино. С 1993 года работал директором коммерческого предприятия. В марте 2010 года был избран председателем совета депутатов города Коркино. В 2016 году избран депутатами главой Коркино. В 2020 года избран был главой Еманжелинска. В 2022 году Гатов по поручению губернатора Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района.
Гатов окончил «школу мэров». Речь идет о курсах при Российской академии народного хозяйства в Москве. За работу в ДНР награжден орденом Дружбы. Награду ему вручал первый зампред администрации президента Сергей Кириенко.
В этот же день, 17 сентября, окончился срок полномочий предыдущего мэра Александра Виноградова. Он был избран на пост 17 сентября 2019 года. Завершение срока своей работы на посту мэра Виноградов встретил в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!