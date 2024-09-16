16 сентября 2024

В Троицке избрали нового главу

Новым главой челябинского Троицка стал вице-мэр Волновахи Гатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Гатов на общественных началах занимает пост вице-мэра Волновахи
Дмитрий Гатов на общественных началах занимает пост вице-мэра Волновахи Фото:

Депутаты Троицка (Челябинская область) 17 сентября избрали новым мэром города главу Еманжелинска, который на общественных началах занимает пост первого вице-мэра Волновахи (ДНР), Дмитрия Гатова. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Главой Троицка стал Гатов. В ходе открытого голосования 20 народных избранников из 21 проголосовали за него», — сообщили в мэрии.

Изначально на пост мэра выдвинулись восемь человек. Затем один из них снял кандидатуру. В ходе конкурса 12 сентября были отобраны два из семи кандидатов на пост мэра. Это глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов. Теперь депутаты выбрали мэра на пять лет.

Гатову 51 год. Он родился в Коркино. С 1993 года работал директором коммерческого предприятия. В марте 2010 года был избран председателем совета депутатов города Коркино. В 2016 году избран депутатами главой Коркино. В 2020 года избран был главой Еманжелинска. В 2022 году Гатов по поручению губернатора Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района.

Гатов окончил «школу мэров». Речь идет о курсах при Российской академии народного хозяйства в Москве. За работу в ДНР награжден орденом Дружбы. Награду ему вручал первый зампред администрации президента Сергей Кириенко.

В этот же день, 17 сентября, окончился срок полномочий предыдущего мэра Александра Виноградова. Он был избран на пост 17 сентября 2019 года. Завершение срока своей работы на посту мэра Виноградов встретил в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток.

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Депутаты Троицка (Челябинская область) 17 сентября избрали новым мэром города главу Еманжелинска, который на общественных началах занимает пост первого вице-мэра Волновахи (ДНР), Дмитрия Гатова. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Главой Троицка стал Гатов. В ходе открытого голосования 20 народных избранников из 21 проголосовали за него», — сообщили в мэрии. Изначально на пост мэра выдвинулись восемь человек. Затем один из них снял кандидатуру. В ходе конкурса 12 сентября были отобраны два из семи кандидатов на пост мэра. Это глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов. Теперь депутаты выбрали мэра на пять лет. Гатову 51 год. Он родился в Коркино. С 1993 года работал директором коммерческого предприятия. В марте 2010 года был избран председателем совета депутатов города Коркино. В 2016 году избран депутатами главой Коркино. В 2020 года избран был главой Еманжелинска. В 2022 году Гатов по поручению губернатора Алексея Текслера уехал в ДНР, где стал первым заместителем главы администрации Волновахского района. Гатов окончил «школу мэров». Речь идет о курсах при Российской академии народного хозяйства в Москве. За работу в ДНР награжден орденом Дружбы. Награду ему вручал первый зампред администрации президента Сергей Кириенко. В этот же день, 17 сентября, окончился срок полномочий предыдущего мэра Александра Виноградова. Он был избран на пост 17 сентября 2019 года. Завершение срока своей работы на посту мэра Виноградов встретил в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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