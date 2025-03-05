ВС РФ освободили Привольное в ДНР

Российские силы освободили еще один пункт в ДНР, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским войскам удалось освободить населенный пункт Привольное, об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР.
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