Кремль похвалил ГА ООН за принятие резолюции о 80-й годовщине окончания Великой отечественной войны

Кремль: принятие ООН резолюции о Великой Победе — позитивный шаг
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле положительно оценили принятие ООН резолюции о 80-й годовщине окончания ВОВ, заявил Песков
В Кремле положительно оценили принятие ООН резолюции о 80-й годовщине окончания ВОВ, заявил Песков Фото:

Кремль оценил положительно принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, посвященной 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, для нас это год 80-летия победы. Все, что с этим связано, несет для нас символическое значение», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны. Проект был предложен Россией и поддержан десятками стран. Резолюция, представленная совместно с другими странами, нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая.

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Кремль оценил положительно принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, посвященной 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, для нас это год 80-летия победы. Все, что с этим связано, несет для нас символическое значение», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны. Проект был предложен Россией и поддержан десятками стран. Резолюция, представленная совместно с другими странами, нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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