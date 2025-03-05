Кремль похвалил ГА ООН за принятие резолюции о 80-й годовщине окончания Великой отечественной войны

Кремль оценил положительно принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, посвященной 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, для нас это год 80-летия победы. Все, что с этим связано, несет для нас символическое значение», — заявил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную восьмидесятой годовщине окончания Великой Отечественной войны. Проект был предложен Россией и поддержан десятками стран. Резолюция, представленная совместно с другими странами, нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая.
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