04 марта 2025

В ООН приняли российскую резолюцию по 80-й годовщине Второй мировой

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение принято в рамках консенсуса ООН
Предложение принято в рамках консенсуса ООН Фото:

Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции, посвященной восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны. Документ был одобрен консенсусом.

«Документ был принят консенсусом. К резолюции в качестве соавторов перед голосованием присоединились в числе прочих Алжир, Малайзия, Венесуэла, ЮАР, Вьетнам, Конго, Кения и Ирак», — передает корреспондент ТАСС.

Резолюция, представленная совместно с другими странами нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая. Она призывает «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать» эти даты как дань памяти всем жертвам войны.

Кроме того, резолюция содержит предложения о проведении торжественных заседаний Генассамблеи в честь жертв Второй мировой войны каждые пять лет, начиная с 2025 года. Эти мероприятия станут напоминанием о необходимости помнить исторические уроки и отдавать должное всем, кто пострадал во время войны.

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Генеральная Ассамблея ООН приняла российский проект резолюции, посвященной восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны. Документ был одобрен консенсусом. «Документ был принят консенсусом. К резолюции в качестве соавторов перед голосованием присоединились в числе прочих Алжир, Малайзия, Венесуэла, ЮАР, Вьетнам, Конго, Кения и Ирак», — передает корреспондент ТАСС. Резолюция, представленная совместно с другими странами нацелена на ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая. Она призывает «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать» эти даты как дань памяти всем жертвам войны. Кроме того, резолюция содержит предложения о проведении торжественных заседаний Генассамблеи в честь жертв Второй мировой войны каждые пять лет, начиная с 2025 года. Эти мероприятия станут напоминанием о необходимости помнить исторические уроки и отдавать должное всем, кто пострадал во время войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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