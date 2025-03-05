Семья в Коркино, у которой в доме завелась плесень после потопа, получила жилье. Фото

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Плесень выросла в доме после наводнения в 2024 году
Плесень выросла в доме после наводнения в 2024 году Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Многодетной семье из Коркино Челябинской области, у которой после наводнения в 2024 году в доме завелась плесень размером с кулак, чиновники выделили двухкомнатную квартиру из маневренного фонда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В настоящее время семье предоставлена двухкомнатная квартира из маневренного фонд», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Семья намерена проживать в квартире на время судебных разбирательств с чиновниками, которые отказываются предоставить сертификат на новое жилье взамен дому, пострадавшему от разлива реки.

Дом №66 по улице Ермака в городе Коркино затопило летом 2024 года во время наводнения. До этого семья сделала пристрой, который официально зарегистрировала, и ремонт. Пока проходили экспертизу на признание дома пострадавшим от паводка, он начал разваливаться. Прогнили полы, а под ними обнаружилась белая плесень размером с кулак. Стали задыхаться дети. Убрать плесень нельзя, ведутся судебные тяжбы.

Чиновники считают, что дом записан на бабушку, а ее дочь, муж и внуки отношения к жилью не имеют. Хотя они все там зарегистрированы и проживают с рождения.

Семья обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Представители отделения регионального Народного фронта — к губернатору Челябинской области и в прокуратуру.

Семья на личном приеме у и. о. прокурора Коркино Сергея Букреева
Семья на личном приеме у и. о. прокурора Коркино Сергея Букреева
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Многодетной семье из Коркино Челябинской области, у которой после наводнения в 2024 году в доме завелась плесень размером с кулак, чиновники выделили двухкомнатную квартиру из маневренного фонда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «В настоящее время семье предоставлена двухкомнатная квартира из маневренного фонд», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Семья намерена проживать в квартире на время судебных разбирательств с чиновниками, которые отказываются предоставить сертификат на новое жилье взамен дому, пострадавшему от разлива реки. Дом №66 по улице Ермака в городе Коркино затопило летом 2024 года во время наводнения. До этого семья сделала пристрой, который официально зарегистрировала, и ремонт. Пока проходили экспертизу на признание дома пострадавшим от паводка, он начал разваливаться. Прогнили полы, а под ними обнаружилась белая плесень размером с кулак. Стали задыхаться дети. Убрать плесень нельзя, ведутся судебные тяжбы. Чиновники считают, что дом записан на бабушку, а ее дочь, муж и внуки отношения к жилью не имеют. Хотя они все там зарегистрированы и проживают с рождения. Семья обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Представители отделения регионального Народного фронта — к губернатору Челябинской области и в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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