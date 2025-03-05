Многодетной семье из Коркино Челябинской области, у которой после наводнения в 2024 году в доме завелась плесень размером с кулак, чиновники выделили двухкомнатную квартиру из маневренного фонда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В настоящее время семье предоставлена двухкомнатная квартира из маневренного фонд», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Семья намерена проживать в квартире на время судебных разбирательств с чиновниками, которые отказываются предоставить сертификат на новое жилье взамен дому, пострадавшему от разлива реки.
Дом №66 по улице Ермака в городе Коркино затопило летом 2024 года во время наводнения. До этого семья сделала пристрой, который официально зарегистрировала, и ремонт. Пока проходили экспертизу на признание дома пострадавшим от паводка, он начал разваливаться. Прогнили полы, а под ними обнаружилась белая плесень размером с кулак. Стали задыхаться дети. Убрать плесень нельзя, ведутся судебные тяжбы.
Чиновники считают, что дом записан на бабушку, а ее дочь, муж и внуки отношения к жилью не имеют. Хотя они все там зарегистрированы и проживают с рождения.
Семья обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Представители отделения регионального Народного фронта — к губернатору Челябинской области и в прокуратуру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!