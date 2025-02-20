В Коркино Челябинской области многодетная семья вынуждена покинуть частный дом после летнего потопа, который привел к образованию плесени. От нее начали задыхаться дети, сообщает «Народный фронт». Районные власти не спешат предоставлять сертификат на новое жилье.
«В доме в Коркино выросла плесень размером с кулак: после потопа дом непригоден и опасен для проживания. Многодетная семья сбежала из опасного жилья, когда от сырости стал задыхаться ребенок», — сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».
Огромная плесень начала развиваться в затопленном подполе. Отец семьи рассказал, что сначала ему стало трудно дышать. Когда задыхаться стал маленький ребенок, многодетной семье пришлось срочно уехать на съемное жилье.
По словам владельцев, дом они недавно отремонтировали, сделали просторный пристрой. Но от разлива реки прошлым летом подпол оказался затоплен, а местные власти отказались выдавать сертификат на новое жилье. Пока делали экспертизу о том, что здание непригодно для проживания, начали проваливаться полы. Удалить плесень пока нельзя, ведутся судебные тяжбы.
«Козырь у чиновников один — дом записан на старшего члена семьи, бабушку, а ее дочь, муж и внуки, по логике властей, отношения к жилью не имеют. Хотя все зарегистрированы здесь и проживают с рождения», — отметили в организации. В любом случае проблема зафиксирована и должно быть решение.
Семья обратилась на прямую линию президента России Владимира Путина. В свою очередь «Народный фронт» — к губернатору Челябинской области и в прокуратуру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!