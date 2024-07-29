В затопленном челябинском городе круглосуточно работают помпы для откачки воды. Фото

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В Коркино затопленными оказались несколько улиц
В Коркино затопленными оказались несколько улиц Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В городе Коркино Челябинской области, где 27 июля из-за наводнения часть домов ушли под воду, круглосуточно работают помпы. Об этом сообщила глава городского округа Наталья Лощинина.

«В откачивании локальных подтоплений задействованы все силы и резервы, имеющиеся в округе. Это откачные машины, насосы, помпы, причем последние работают круглосуточно», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Вскоре на откачку установят еще несколько помп, которые купили на свои средства предприниматели.

На улице Партизанской в Коркино откачка воды началась еще накануне. Уровень воды там заметно спал, добавила Лощинина. Откачные установки также работают на Белинского, Шахтостроительной, Полевой и других улицах.

Челябинская область оказалась во власти Каспийского циклона, который принес с собой аномальные ливни. Затопленными оказались несколько округов региона, в том числе Коркинский округ, где из берегов вышла река Каменка. В ночь на 29 июля в Коркино экстренно пришлось эвакуировать пожилых людей, проживающих в пансионате «Аврорины зори». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Коркино 29 июля, где пообщался с эвакуированными жителями.

Насосы и помпы откачивают воду из Коркино
Насосы и помпы откачивают воду из Коркино
Фото:
В Коркино устраняют последствия аномальных дождей и разлива рек
В Коркино устраняют последствия аномальных дождей и разлива рек
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В городе Коркино Челябинской области, где 27 июля из-за наводнения часть домов ушли под воду, круглосуточно работают помпы. Об этом сообщила глава городского округа Наталья Лощинина. «В откачивании локальных подтоплений задействованы все силы и резервы, имеющиеся в округе. Это откачные машины, насосы, помпы, причем последние работают круглосуточно», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Вскоре на откачку установят еще несколько помп, которые купили на свои средства предприниматели. На улице Партизанской в Коркино откачка воды началась еще накануне. Уровень воды там заметно спал, добавила Лощинина. Откачные установки также работают на Белинского, Шахтостроительной, Полевой и других улицах. Челябинская область оказалась во власти Каспийского циклона, который принес с собой аномальные ливни. Затопленными оказались несколько округов региона, в том числе Коркинский округ, где из берегов вышла река Каменка. В ночь на 29 июля в Коркино экстренно пришлось эвакуировать пожилых людей, проживающих в пансионате «Аврорины зори». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Коркино 29 июля, где пообщался с эвакуированными жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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