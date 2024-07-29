В городе Коркино Челябинской области, где 27 июля из-за наводнения часть домов ушли под воду, круглосуточно работают помпы. Об этом сообщила глава городского округа Наталья Лощинина.
«В откачивании локальных подтоплений задействованы все силы и резервы, имеющиеся в округе. Это откачные машины, насосы, помпы, причем последние работают круглосуточно», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Вскоре на откачку установят еще несколько помп, которые купили на свои средства предприниматели.
На улице Партизанской в Коркино откачка воды началась еще накануне. Уровень воды там заметно спал, добавила Лощинина. Откачные установки также работают на Белинского, Шахтостроительной, Полевой и других улицах.
Челябинская область оказалась во власти Каспийского циклона, который принес с собой аномальные ливни. Затопленными оказались несколько округов региона, в том числе Коркинский округ, где из берегов вышла река Каменка. В ночь на 29 июля в Коркино экстренно пришлось эвакуировать пожилых людей, проживающих в пансионате «Аврорины зори». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Коркино 29 июля, где пообщался с эвакуированными жителями.
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