СМИ сообщило, что самого опасного киллера России Лешу Солдата выпустят по УДО

Самому известному киллеру 90-х Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат, было одобрено условно-досрочное освобождение, но эту информацию опровергли в УФСИН Липецка, назвав ее фейком. Изначально о возможном освобождении сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на администрацию колонии.
«Самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили УДО», — говорится в сообщении. По данным Mash, администрация колонии ИК-2 рассмотрела прошение Шерстобитова об условно-досрочном освобождении и отправила соответствующее заявление в липецкий суд. В сообщении утверждалось, что начальство колонии считает Шерстобитова исправившимся и готовым выйти на свободу.
Однако представители УФСИН по Липецкой области опровергли эту информацию, заявив о ее несоответствии действительности и отказались давать дополнительные комментарии по этому поводу. Таким образом, статус Шерстобитова остается неизменным до официального решения суда.
В октябре мужчине отказали в условно-досрочном освобождении. Telegram-канал SHOT сообщал, что Лешу Солдата якобы звали на СВО, но он отказался из-за проблем со здоровьем. По данным «Газеты.Ru», киллер не собирался выходить из колонии и не писал заявлений. Он попал под госзащиту после задержания, а не недавно.
Леша Солдат действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств — это только те, которые были официально доказаны. Известно, что перед совершением своих преступлений Шерстобитов гримировался. Его поймали только в 2006 году.
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