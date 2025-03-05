СМИ сообщило, что самого опасного киллера России Лешу Солдата выпустят по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леша Солдат может выйти из колонии раньше срока
Леша Солдат может выйти из колонии раньше срока Фото:

Самому известному киллеру 90-х Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат, было одобрено условно-досрочное освобождение, но эту информацию опровергли в УФСИН Липецка, назвав ее фейком. Изначально о возможном освобождении сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на администрацию колонии.

«Самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили УДО», — говорится в сообщении. По данным Mash, администрация колонии ИК-2 рассмотрела прошение Шерстобитова об условно-досрочном освобождении и отправила соответствующее заявление в липецкий суд. В сообщении утверждалось, что начальство колонии считает Шерстобитова исправившимся и готовым выйти на свободу.

Однако представители УФСИН по Липецкой области опровергли эту информацию, заявив о ее несоответствии действительности и отказались давать дополнительные комментарии по этому поводу. Таким образом, статус Шерстобитова остается неизменным до официального решения суда.

В октябре мужчине отказали в условно-досрочном освобождении. Telegram-канал SHOT сообщал, что Лешу Солдата якобы звали на СВО, но он отказался из-за проблем со здоровьем. По данным «Газеты.Ru», киллер не собирался выходить из колонии и не писал заявлений. Он попал под госзащиту после задержания, а не недавно.

Леша Солдат действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств — это только те, которые были официально доказаны. Известно, что перед совершением своих преступлений Шерстобитов гримировался. Его поймали только в 2006 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самому известному киллеру 90-х Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат, было одобрено условно-досрочное освобождение, но эту информацию опровергли в УФСИН Липецка, назвав ее фейком. Изначально о возможном освобождении сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на администрацию колонии. «Самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили УДО», — говорится в сообщении. По данным Mash, администрация колонии ИК-2 рассмотрела прошение Шерстобитова об условно-досрочном освобождении и отправила соответствующее заявление в липецкий суд. В сообщении утверждалось, что начальство колонии считает Шерстобитова исправившимся и готовым выйти на свободу. Однако представители УФСИН по Липецкой области опровергли эту информацию, заявив о ее несоответствии действительности и отказались давать дополнительные комментарии по этому поводу. Таким образом, статус Шерстобитова остается неизменным до официального решения суда. В октябре мужчине отказали в условно-досрочном освобождении. Telegram-канал SHOT сообщал, что Лешу Солдата якобы звали на СВО, но он отказался из-за проблем со здоровьем. По данным «Газеты.Ru», киллер не собирался выходить из колонии и не писал заявлений. Он попал под госзащиту после задержания, а не недавно. Леша Солдат действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств — это только те, которые были официально доказаны. Известно, что перед совершением своих преступлений Шерстобитов гримировался. Его поймали только в 2006 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...