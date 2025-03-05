Челябинский экс-министр безопасности предложил отпускать энергетики по рецепту

Экс-министр общественной безопасности Челябинской области, председатель комиссии общественной палаты Евгений Савченко предложил продавать энергетики через аптеки. Общественный деятель считает, что такие напитки следует отпускать по рецепту.
«Пора ограничить продажи разного рода энергетических и тонизирующих напитков. Как и в ряде стран, таковые пора отпускать через аптеки, при наличии необходимых рецептов», — заявил Савченко как член «Экспертного клуба» региона.
Руководитель секретариата Челябинского отделения Всемирного русского народного собора Илья Филонин считает, что потребление энергетиков необходимо запретить и взрослому населению. По его мнению, люди должны отказаться от «любых допингов».
«Я бы не останавливался на их запрете только для несовершеннолетних. Их негативный эффект распространяется на все возрастные категории людей», — заявил Филонин.
После начала действия федерального закона о запрете продажи энергетиков службы доставки в Челябинске уже усилили меры. Курьеры начали просить паспорта у заказчиков при покупке тонизирующих напитков.
Свое мнение эксперты высказали в рамках обсуждения продажи энергетиков в образовательных и медицинских учреждениях Челябинской области. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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