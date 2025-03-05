На трассе Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе Тюменской области столкнулись три автомобиля. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, в ДТП получили ранения шесть человек, в том числе двое детей: трое пассажиров Lada — девочка 14-ти лет, 4-месячный ребенок и его мама 25-ти лет. Также пострадал водитель Suzuki и двое мужчин их грузовика — водитель и пассажир. Их возраст уточняется», — указано в публикации тюменской ГАИ.
По предварительным данным, аварию спровоцировал 71-летний водитель Suzuki, который не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Lada. После чего отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Holo. Сотрудники ДПС на месте разбираются в обстоятельствах ДТП.
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