В массовой аварии на тюменской трассе пострадали шесть человек. Видео

На трассе Шадринск — Ялуторовск произошло массовое ДТП
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Авария произошла в Исетском районе
Авария произошла в Исетском районе Фото:

На трассе Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе Тюменской области столкнулись три автомобиля. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, в ДТП получили ранения шесть человек, в том числе двое детей: трое пассажиров Lada — девочка 14-ти лет, 4-месячный ребенок и его мама 25-ти лет. Также пострадал водитель Suzuki и двое мужчин их грузовика — водитель и пассажир. Их возраст уточняется», — указано в публикации тюменской ГАИ.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 71-летний водитель Suzuki, который не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Lada. После чего отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Holo. Сотрудники ДПС на месте разбираются в обстоятельствах ДТП.

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На трассе Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе Тюменской области столкнулись три автомобиля. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, в ДТП получили ранения шесть человек, в том числе двое детей: трое пассажиров Lada — девочка 14-ти лет, 4-месячный ребенок и его мама 25-ти лет. Также пострадал водитель Suzuki и двое мужчин их грузовика — водитель и пассажир. Их возраст уточняется», — указано в публикации тюменской ГАИ. По предварительным данным, аварию спровоцировал 71-летний водитель Suzuki, который не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Lada. После чего отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Holo. Сотрудники ДПС на месте разбираются в обстоятельствах ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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