В России взлетели реальные зарплаты

Росстат: реальные зарплаты в России выросли на 9,1% к концу 2024 года
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Реальная зарплата россиян в 2024 году составила 87,9 тысячи рублей
Реальная зарплата россиян в 2024 году составила 87,9 тысячи рублей Фото:

Реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,1%», — говорится в документе Росстата. Он есть в распоряжении URA.RU.

Согласно данным Росстата, в четвертом квартале 2024 года рост реальной заработной платы достиг 9% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре составила около 128,7 тысячи рублей, что на 21,9% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. В декабре 2024 года реальные зарплаты россиян выросли на 11,3%.

По данным Минэкономразвития, в 2024 году ожидался рост зарплат в реальном выражении на 9,2%. В текущем году министерство прогнозирует замедление роста до 7%.

Согласно февральскому опросу ЦБ, реальная зарплата в России в 2025 году вырастет на 3,3%, что ниже прогноза Минэка на 7% из-за ожидаемого замедления экономики. При этом номинальная зарплата вырастет на 12,5%. Эксперты связывают более низкий рост с высокими процентными ставками, увеличением налога на прибыль и дефицитом кадров.

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Реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,1%», — говорится в документе Росстата. Он есть в распоряжении URA.RU. Согласно данным Росстата, в четвертом квартале 2024 года рост реальной заработной платы достиг 9% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре составила около 128,7 тысячи рублей, что на 21,9% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. В декабре 2024 года реальные зарплаты россиян выросли на 11,3%. По данным Минэкономразвития, в 2024 году ожидался рост зарплат в реальном выражении на 9,2%. В текущем году министерство прогнозирует замедление роста до 7%. Согласно февральскому опросу ЦБ, реальная зарплата в России в 2025 году вырастет на 3,3%, что ниже прогноза Минэка на 7% из-за ожидаемого замедления экономики. При этом номинальная зарплата вырастет на 12,5%. Эксперты связывают более низкий рост с высокими процентными ставками, увеличением налога на прибыль и дефицитом кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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