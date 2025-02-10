Россиян неприятно удивили по поводу роста зарплат в 2025 году

В 2025 году реальная зарплата в России увеличится на 3,3%, что значительно ниже прогноза Минэка, ожидавшего рост на 7%. Об этом свидетельствуют результаты февральского макроэкономического опроса Центрального Банка России. Эксперты связывают более низкие ожидания по росту зарплат с предстоящим замедлением экономической активности в стране.
«В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) — только на 3,3%», — передают «Известия», ссылаясь на данные февральского макроэкономического опроса Центробанка. Для расчета регулятор использовал ответы 27 экономистов. Их оценка вдвое ниже сентябрьского прогноза Министерства экономического развития, предполагающего повышение реального заработка на 7%.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также отметила, что помимо замедления экономической активности, на возможности компаний по повышению зарплат также влияют высокие процентные ставки и увеличение налога на прибыль до 25%. Помимо этого, отмечает специалист, в 2025 году сохранится проблема с дефицитом кадров.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин отмечал в недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия опередила ЕС в темпах роста ВВП. Он обозначил дальнейший стратегический рост. Премьер также заявлял, что доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%, передает «Национальная служба новостей». Сам Путин же отмечал, что повышение производительности труда одной из ключевых задач в России, передает 360.Ru. Что касается зарплат, эксперты еще ранее отмечали тенденцию на ее снижение в 2025 году.
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