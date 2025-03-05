Путин встретился с новым президентом Абхазии

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Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Президент России Владимир Путин провел встречу с новоизбранным президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой в Кремле. В ходе официальной встречи российский лидер поздравил Гунбу с избранием на пост главы государства.

«Рад вас видеть! Хочу поздравить с победой на выборах», — заявил Путин в начале встречи. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава России оценил исход выборов президента Абхазии, он добавил, что результат является действительно хорошим.

Российский лидер указал на то, что избирательная кампания в Абхазии проходила «бурно, с эмоциями». Путин также выразил надежду, что в будущем страны продолжат сотрудничество.

Центральная избирательная комиссия Абхазии 2 марта сообщила о завершении президентских выборов в республике. По итогам второго тура голосования, Бадра Гунба был избран новым президентом, набрав 54,73% голосов. В первом туре выборов его поддержка составила 46,38% голосов.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с новоизбранным президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой в Кремле. В ходе официальной встречи российский лидер поздравил Гунбу с избранием на пост главы государства. «Рад вас видеть! Хочу поздравить с победой на выборах», — заявил Путин в начале встречи. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Глава России оценил исход выборов президента Абхазии, он добавил, что результат является действительно хорошим. Российский лидер указал на то, что избирательная кампания в Абхазии проходила «бурно, с эмоциями». Путин также выразил надежду, что в будущем страны продолжат сотрудничество. Центральная избирательная комиссия Абхазии 2 марта сообщила о завершении президентских выборов в республике. По итогам второго тура голосования, Бадра Гунба был избран новым президентом, набрав 54,73% голосов. В первом туре выборов его поддержка составила 46,38% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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