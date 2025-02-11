Россия стала страной с самой низкой безработицей

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Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 году была у России
Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 году была у России Фото:

В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году, достигнув рекордно низкого показателя в 2,3 процента. Об этом говорится в анализ данных национальных служб статистики.

«Доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3 процента (3 процента годом ранее)», — передает РИА Новости. В Японии и Мексике уровень безработицы составил 2,4 процента, демонстрируя небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом на 0,1 и 0,2 процентных пункта соответственно. В других странах показатель превышал 3 процента. Особенно высокий уровень безработицы наблюдался в Южной Африке, где, согласно последним данным, он достиг 32,1 процента.

Бразилия зафиксировала значительное снижение безработицы, а в Италии и Индии также наблюдалось уменьшение доли незанятых. Однако не все страны смогли избежать роста безработицы, например, Канада и Южная Корея столкнулись с увеличением этого показателя.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна достигла исторически низкого уровня безработицы, который составляет всего 2,3%. Кроме того, президент сообщил о заметном росте числа занятых в секторе информационных технологий, который увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

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В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году, достигнув рекордно низкого показателя в 2,3 процента. Об этом говорится в анализ данных национальных служб статистики. «Доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3 процента (3 процента годом ранее)», — передает РИА Новости. В Японии и Мексике уровень безработицы составил 2,4 процента, демонстрируя небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом на 0,1 и 0,2 процентных пункта соответственно. В других странах показатель превышал 3 процента. Особенно высокий уровень безработицы наблюдался в Южной Африке, где, согласно последним данным, он достиг 32,1 процента. Бразилия зафиксировала значительное снижение безработицы, а в Италии и Индии также наблюдалось уменьшение доли незанятых. Однако не все страны смогли избежать роста безработицы, например, Канада и Южная Корея столкнулись с увеличением этого показателя. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна достигла исторически низкого уровня безработицы, который составляет всего 2,3%. Кроме того, президент сообщил о заметном росте числа занятых в секторе информационных технологий, который увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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