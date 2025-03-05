США оставили ВСУ слепыми после последнего решения

США приняли решение отключить ключевую линию связи для оповещений ВСУ в 14:00 по Киеву. Ракетный комплекс HIMARS теперь стал слепым. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.
«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — написал Кэролл в соцсети Х со ссылкой на украинский источник, который также обвинил президента США Дональда Трампа в гибели солдат ВСУ.
Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые могут использоваться для атак на территории России. Обмен разведданными продолжается, но не в полном объеме, и является «избирательным». США также запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, который отказывается принимать мирные условия Трампа.
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