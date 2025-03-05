США оставили ВСУ слепыми после последнего решения

Кэррол: США отключили ключевой канал для работы HIMARS на Украине
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Америка отключила ключевую линию связи для оповещений
Америка отключила ключевую линию связи для оповещений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США приняли решение отключить ключевую линию связи для оповещений ВСУ в 14:00 по Киеву. Ракетный комплекс HIMARS теперь стал слепым. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл. 

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — написал Кэролл в соцсети Х со ссылкой на украинский источник, который также обвинил президента США Дональда Трампа в гибели солдат ВСУ.

Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые могут использоваться для атак на территории России. Обмен разведданными продолжается, но не в полном объеме, и является «избирательным». США также запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, который отказывается принимать мирные условия Трампа. 

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США приняли решение отключить ключевую линию связи для оповещений ВСУ в 14:00 по Киеву. Ракетный комплекс HIMARS теперь стал слепым. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.  «Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — написал Кэролл в соцсети Х со ссылкой на украинский источник, который также обвинил президента США Дональда Трампа в гибели солдат ВСУ. Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые могут использоваться для атак на территории России. Обмен разведданными продолжается, но не в полном объеме, и является «избирательным». США также запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, который отказывается принимать мирные условия Трампа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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