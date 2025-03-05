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23:12
Соседов рассказал, на чем ездит в Москве
23:11
Тюмень и Казахстан будут сотрудничать в борьбе с весенним паводком
23:02
Губернатор Кухарук раскритиковал подход прежней команды правительства ХМАО к поддержке бизнеса
Путин лишит Украину оружия в гибридной войне
22:57
8 марта 2025: история, традиции, как отдыхаем и что подарить женщинам
22:48
Боец ВСУ сдался в плен из-за страха быть убитым сослуживцами
22:44
Путин обсудил с челябинским губернатором долги российских регионов. Фото
США начали блокировать разведданные, передаваемые Украине: главное о СВО к вечеру 5 марта
22:42
В Пермском крае ожидается пасмурная погода
22:41
Врач-невролог рассказала, почему с возрастом появляются трудности со сном
22:39
Кухарук посетовал на дефицит ресторанов в Ханты-Мансийске
Путин переиграл Эрдогана в борьбе за зону влияния в Закавказье
22:35
Телеведущий Сергей Соседов признался в любви к тушенке
22:33
На Солнце произошла мощная вспышка
22:31
Почему в Кургане не приживаются деревья: счетная палата нашла причины
Что подорожало в России за неделю: отчет цен от Росстата. Инфографика
22:20
Бизнесмены пожаловались Кухаруку на дефицит мест в гостиницах Ханты-Мансийска
22:20
CNN: украинские чиновники в панике из-за заканчивающихся Patriot
22:11
Ермак заявил, что Украина и США продолжат переговоры в ближайшее время
Путин начал новый этап борьбы с нелегальными мигрантами
21:58
Захарова: бегавшие от Лаврова чиновники удаляют фото с Зеленским
21:57
Ключевую дорогу на главном южном курорте ремонтируют по технологиям «Тавриды»
21:56
Постные блюда из гречки: топ простых рецептов для полезного питания
Самый опасный киллер и звезда соцсетей Леша Солдат: что о нем известно и выйдет ли он по УДО
21:55
Голос Ди Каприо, отказ из Голливуда и обида на Петрова: Сергею Бурунову — 48
21:50
Новый президент Абхазии попросил Путина о помощи
1
21:41
Запрет на работу мигрантов в Волгоградской области продержался неделю
Россия отвоюет собственный цветочный рынок у Нидерландов
21:38
В России впервые за год выросла безработица
21:32
Путин встретился с новым президентом Абхазии
21:27
В России взлетели реальные зарплаты
1
Новая миграционная политика и борьба с киберпреступностью: что Путин поручил МВД
21:21
В США заявили о готовности воевать с Китаем
1
21:15
Apple представила новые MacBook Air в небесно-голубом цвете
21:14
На Ямале магазины электроники сокращают площади, а чиновников учат пользоваться нейросетью: события дня
Новые льготы и выплаты: что нужно знать о нацпроекте «Семья»
21:11
Пользователи соцсетей обвинили врачей в самоубийстве пациента тюменской больницы
21:08
Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко
1
21:05
Новый директор курганского департамента и глава Притоболья, ФСБ задержала шадринца в Москве: главное за день
Новгородский губернатор обошел оппонентов в борьбе за власть
21:00
Пар, раздевалка в туалете и чужие дети: за что тюменцы любят и ненавидят «Городские парильни»
20:57
США обсудили с Киевом место и дату для переговоров с Россией
20:56
Против звезды «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
2
Ругань демократов против «золотого века США»: как прошло обращение Трампа к конгрессу. Фоторепортаж
20:52
Движение на Пермском тракте ограничили из-за ДТП
20:49
Где купить дешевые цветы в ХМАО на 8 марта
20:48
Топ специалистов, в которых нуждаются пермские работодатели
Лукашенко раскрыл давние планы Пригожина по «ядерной кнопке»: как Беларусь помогла остановить военный мятеж
20:45
Власти раскрыли судьбу заброшенного элеватора в центре Челябинска. Фото
20:43
Axios: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи
20:34
Эксперты узнали, каких подарков ждут тюменки на 8 Марта
1
Что известно о взрыве и обрушении дома в Белореченске: состояние пострадавших, ввод режима ЧС
20:33
Reuters: Чехия осталась без российского газа из-за санкций против РФ
20:27
В ХМАО вспыхнул скандал из-за передела активов свидетеля по делу о громком убийстве
20:27
Фарм-клуб челябинского «Трактора» «Челмет» вышел в плей-офф ВХЛ
Выпускник «школы губернаторов» Дронов стал врио главы Новгородской области: что о нем известно
20:24
Постные супы: топ-7 вкусных и простых рецептов для Великого поста
20:21
Шольц подтвердил готовность Зеленского к переговорам
2
20:20
Кухарук оградит реестр креативных бизнесменов ХМАО от тарологов и астрологов
1
«Заключить сделку с Россией»: как Запад отреагировал на самое длинное обращение к конгрессу в истории
20:15
Жители Притобольного округа простятся с курганским участником СВО Худорожковым. Фото
2
20:13
Соседов ответил на призыв выгнать Кудрявцеву из «Суперстара!»
7
20:11
Детсады и школы Тюменского района возвращаются к штатному режиму работы
В магазинах появится семга по цене говядины
20:10
Кибермошенники пытались обмануть Пескова
2
20:09
В Новом Уренгое запустят бесплатный автобус на День оленевода
20:09
Хирурга и директора школы в Тюменской гордуме сменит новая элита
Письмо от Зеленского о готовности завершить конфликт, одно упоминание Путина: о чем Трамп рассказал конгрессу
20:07
Ямальский парламентарий случайно опубликовал перед 8 Марта секретную партийную методичку
20:00
Депутаты обеспокоены истощением запасов нефти и газа в ХМАО
19:58
Трудные выборы из-за оппозиции прочат проблемному тюменскому муниципалитету
ФРГ хочет сорвать тайные планы Трампа по восстановлению «Северного потока»: подробности
19:56
Свердловчанка зарезала знакомого, посчитав его извинения неискренними. Фото
19:55
В тюменском аэропорту ввели новые правила для пассажиров и встречающих. Фото
19:53
Путин потребовал срочно начать борьбу с кибермошенниками
1
19:53
Суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат иностранной помощи
19:50
В Макушино инвалид избил костылем знакомого до полусмерти
19:45
Пермяков напугала модель-проститутка, которая опаивает клиентов и ворует их вещи
1
19:43
Экс-главврач петербургской больницы Татьяна Суровцева объявлена в розыск
1
19:42
На челябинском льду выступят Олимпийские чемпионки Загитова и Щербакова
19:42
Сеть магазинов электроники сокращает площади в ЯНАО
2
19:41
В Госдуме предложили раздать участникам СВО земли рядом с границей НАТО
1
19:40
Григоренко предложил законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством
19:33
За плохой отдых в Абхазии пермячка получила 380 тысяч рублей
19:33
Постная выпечка: рецепты пирогов, хлеба и десертов без яиц и молока
19:32
В петербургском музее рассказали, как собрали уникальную выставку уральского искусства всего за полгода
19:32
URA.RU узнало подробности грядущего массового сокращения в «Газпроме»
2
19:30
Суд в Петербурге заключил под стражу убийцу и расчленителя из Мурино. Видео
19:30
К памятнику Сталину челябинцы возложили цветы в годовщину смерти вождя. Фото
4
19:29
Shaman хотел, чтобы бренд «Я русский» не достался никому
19:24
Набиуллина доложила Путину о борьбе с кибермошенничеством
19:21
ВИП-коммунисты соберутся в ЯНАО для поддержки реготделения КПРФ
19:20
Погода в Шадринске: 10-дневный прогноз с колебаниями температуры и ветра
19:11
Госдума одобрила изменение порядка призыва в армию
1
19:09
МИД РФ выразил недоумение из-за поведения дипмиссии Молдавии
19:09
Тюменский миллиардер не оплатил счета за электричество
19:05
Губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия»
19:04
Энергетики проведут ремонты электросетей в «тюменской матрешке»
19:03
Снижает риск рака и помогает похудеть: все, что нужно знать о зеленом чае
1
19:00
В России вывели новые сорта винограда
18:59
ЦБ хочет ограничить количество банковских карт на человека
1
18:57
Глава Минэкономразвития РФ намекнул на списание долгов с участников СВО
18:54
Челябинский депутат-единоросс подарил школьникам автомат Калашникова
18:53
Компании ХМАО урезали зарплаты работникам
18:53
Почему ни в коем случае нельзя пить чай из пакетиков
1
18:48
Рестораны Екатеринбурга готовят роскошные подарки на 8 Марта
18:45
Цены на цветы в Кургане выросли на 40 процентов перед 8 марта
1
18:42
На Ямале открыли движение по зимнику для всех типов автомобилей
18:41
Выселением семьи погибшего участника СВО из Челябинска заинтересовался Бастрыкин
18:40
Тюменскому депутату Коневу пришлось заступаться за пожилых «динозавров»
18:37
Челябинское УФАС выявило нарушения в тендере по охране «Сада Победы»
18:35
В Петербурге афганец подал иск в суд, чтобы подтвердить проживание с женщиной
18:35
Экс-сотрудников МО РФ будут судить за взятки
18:32
Кунгурский мясокомбинат наказали за опасную колбасу и сосиски
18:30
В самой страшной колонии Пермского края проверят на качество пищу и воду
18:25
Sky News раскрыл, каких разведданных лишится Украина из-за решения Белого дома
18:24
Захарова: в переговорах России и США появились определенные развязки
18:24
В массовой аварии на тюменской трассе пострадали шесть человек. Видео
18:23
В крупнейшей больнице ХМАО объявлен карантин
18:20
Жительницу города Щучье будут судить из-за убийства ножом в новогоднюю ночь
18:17
Авторитета оставили без «профсоюза»: история краха челябинского бандита Морозова
18:16
МИД России исполнил желание пермского подростка. Видео
18:15
Минстрой РФ вычислил рыночную цену челябинского жилья
18:14
В Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины
1
18:11
В Челябинске почти на полгода перекроют одну из главных дорог. Схема
18:07
В Нижневартовске водители подарят тысячу тюльпанов женщинам на 8 марта. Фото
1
18:07
Бастрыкин потребовал доклад из-за избиения шестиклассника в ХМАО
18:07
Жителям ЯНАО не хватило автобусов в День оленевода. Скрин
18:05
В Кургане в дело сестер Камшиловых добавили два эпизода с ущербом на 280 тысяч
2
18:04
Белый дом назвал условие, при котором возобновит военную помощь Украине
18:02
Петербургский суд арестовал водителя за наклейку с запрещенной символикой
18:00
Курганские власти раскрыли протяженность нового моста, который построят в сторону Заозерного
1
17:57
Власти пообещали екатеринбуржцам зарплаты больше 160 тысяч рублей
2
17:56
Текслер сообщил о старте третьего этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Видео
17:50
Welt: украинцы снова побегут из страны из-за решения Трампа
1
17:47
Фирма пермского олигарха сократила прибыль на 1,5 млрд рублей
17:46
Тюменские силовики устроили охоту на мигрантов. Видео
1
17:45
«Магнолия» и сад КГУ — все: Курган остался без собственных цветов к 8 марта
17:41
В России появился новый метод получения прибыли от недвижимости
8
17:41
Сезон электросамокатов в Петербурге откладывается: роль сыграли снегопады и гололед
17:37
Директор ЦРУ объявил об остановке обмена разведданными с Украиной
17:33
Свердловским учителям вернули премию после публикации URA.RU
17:32
Среди челябинок 8 марта разыграют увеличение груди
2
17:31
Долги экс-директора пермского завода Дзержинского выкупил его шурин
17:30
Фонд Ройзмана* ищет деньги на юристов для защиты от Минюста
1
17:30
Родители из Салехарда пожаловались на физрука из-за видео в TikTok. Видео
3
17:30
Фирма, созданная сыном экс-мэра Кургана Ельчанинова, не смогла отсудить миллионы с бывшего директора
17:23
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курске
17:19
360 человек в очереди: екатеринбуржцы переполошили рестораны накануне 8 Марта
17:18
Исследователи нашли неизвестный номер газеты времен Красного террора в Перми. Фото
17:16
Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
2
17:14
Тюменские семьи стали чаще покупать однокомнатные квартиры
17:10
Подросток из ХМАО вымогал деньги у подруги, угрожая слить ее интимные фото
17:05
Острые перья, панки и роботы: театр музкомедии в Екатеринбурге подготовил громкую премьеру. Фото, видео
17:03
Мурашко считает, что россияне перестали умирать
9
17:02
Для ямальских спасателей закупят дорогостоящие беспилотники
17:01
NYT подсчитал, когда ВСУ сдадутся и проиграют на СВО
1
17:00
Москвичам рассказали, как новый дублер МКАД защищают от гололеда
1
17:00
Мэрия Кургана ищет подрядчика, чтобы доделать недостроенную дорогу в Заозерном
1
16:56
В Тюмени пропали два ребенка
16:55
Иммунолог рассказал, грозит ли смертельный тропический вирус Свердловской области
1
16:54
Дурова и Джареда Лето застали на ужине при свечах в городе любви
6
16:53
В Перми на улице сгорел автомобиль. Фото, видео
16:53
Губернатор Куйвашев дал важные установки силовикам и чиновникам
16:49
В ЯНАО руководство детсада подозревают в махинациях с контрактами
16:49
В центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры
1
16:47
Праймериз «Единой России» на Ямале пройдет в два этапа
16:46
На ямальском предприятии изучают специфику рыбопереработки для новых ГОСТов
6
16:46
Следком завел дело из-за бурильщика, который лишился глаза на месторождении ХМАО
16:43
Полиция получила право свободно заходить в дома мигрантов
5
16:40
«За горизонты»: друзья умершего солиста филармонии Горланова споют его любимую песню в Кургане. Видео
16:40
Челябинская «Высота 239» добилась признания в престижном российском конкурсе
16:37
Telegraph раскрыл, как премьер Британии заставил Зеленского извиниться перед Трампом
2
16:34
В Екатеринбурге задержан статусный полковник
4
16:31
Накануне паводка на курганской железной дороге появится два спецпоезда
16:27
В Перми магазин сети «Хмель и солод» наказали за незаконную рекламу
16:27
Что известно об арестованном из-за взяток экс-замгубернатора ХМАО Шипилове
16:21
Reuters: Еврокомиссия отсрочила отказ от российского топлива
16:18
Губернатор Ямала Артюхов поручил обучить ямальских чиновников использовать нейросети
16:12
Курганские санатории предлагают отдых, который обойдется дороже, чем в Тюмени
4
16:10
Подарки на 8 Марта 2025 женщине: 55 идей, которые сделают ее счастливой
16:09
Путин потребовал решить вопрос незаконных мигрантов в России
6
16:09
Пермский тракт полностью перекрыт из-за аварии. Фото
1
16:07
В главном спортивном вузе Урала сменился ректор
1
16:06
Путин забил тревогу из-за обманов пенсионеров с помощью интернета
14
16:03
Челябинский экс-министр безопасности предложил отпускать энергетики по рецепту
1
16:02
Путин заявил о снижении преступности в России
16:02
Реально ли дешевле, чем у соседей: сколько стоит отдых на термальных курортах Тюменской области
1
16:00
Зверски убитую чиновником и депутатом женщину похоронили в Челябинской области
1
16:00
В протестном курганском округе выбрали нового главу
15:58
Шаману запретили называть водку «Я русский»
2
15:58
В центре Екатеринбурга внезапно закрылся магазин российских брендов
2
15:55
Власти ЯНАО готовят повышение цен на внутренние авиарейсы
1
15:55
NI: Британия готовит план по провокации России
7
15:54
Крупнейший металлургический завод России превратился в мастерскую для художников
15:54
В какие регионы придет весна: прогноз погоды на следующую неделю от синоптика
15:53
В Нижневартовске подростки устроили массовую драку возле ТЦ. Видео
15:52
В петербургском спортзале мужчины не поделили тренажер, потребовалась Росгвардия. Видео
15:51
Челябинцы находят работу в среднем за девять месяцев
15:51
В Тюменской области потратят два миллиарда на школы
15:49
Подарки на 8 марта 2025: 50 идей, что подарить девушке, чтобы она ахнула
2
15:48
Пермский бизнес-омбудсмен предупредил предпринимателей о массовых проверках
15:48
На тюменского подростка завели уголовное дело за нападение на медсестру ОКБ №2
15:47
Екатеринбуржцев лишили рейсов на дорогой курорт
1
15:45
Mash: самого опасного киллера России Лешу Солдата выпустят по УДО
2
15:45
Ликвидируют стройфирму, которой руководил курганский замгубернатора Воробьев
15:44
Челябинец скончался, высверлив себе глаз дрелью
2
15:44
Бурильщик лишился глаза из-за ЧП на месторождении в ХМАО. Видео
15:37
Bloomberg раскрыл, на какое время Украине хватит оружия без помощи Трампа
15:37
Минфин РФ сократит закупки валюты и золота
1
15:35
Пермяков предупредили о продаже молока «предприятий-призраков»
15:33
Пермский актер, сыгравший Сергея Жукова, снялся в продолжении культового сериала. Фото
15:33
«Опасен для себя и людей»: деда, жестоко убившего внука-младенца в Екатеринбурге, признали больным
1
15:31
Ямальские рыбаки ждут гигантские уловы рыбы. Фото
1
15:31
У самолета треснуло лобовое стекло прямо во время полета в Екатеринбург
4
15:30
Шадринский музыкант пишет саундтреки к популярным российским сериалам
15:30
Чем известен стадион «Трудовые резервы», против застройки которого выступают пермяки
15:29
Пермская певица Ирина Зорина борется за победу в телешоу Минобороны РФ. Фото
15:29
Бывший мэр Миасса Третьяков не смог обжаловать срок в колонии
15:29
По мотивам пермской компьютерной игры «Черная книга» выпустили комикс
15:25
«Отнялись ноги»: Емельяненко сообщил об отмене боя с Тарасовым
2
15:23
NYT: Трамп не отменил решение о приостановке военной помощи несмотря на уступки Зеленского
2
15:21
Какие праздники отмечают 6 марта 2025 года: приметы, что нельзя делать
15:19
В Перми на подъезде к Красавинскому мосту пробка из-за ДТП с фурами. Видео
15:16
Ветеран СВО Шалита возглавил курганский департамент. Инсайд URA.RU подтвердился
15:12
Тюменские депутаты-единороссы начали битву за места в районных думах. Инсайд
15:09
Аналитики определили самое удачное размещение акций на российской бирже в 2024 году
15:07
Депутат Вихарев передал ушедшему на фронт свердловскому единороссу новый дрон. Видео
1
15:05
В Москве ФСБ задержала жителя Курганской области за призывы к революции. Фото
3
15:04
Что подарить на 8 Марта 2025 года: 50 идей для любимой бабушки
1
15:03
Семья в Коркино, у которой в доме завелась плесень после потопа, получила жилье. Фото
15:00
Представители Трампа провели тайные переговоры с Зеленским
3
15:00
Челябинский облсуд ликвидировал профсоюз криминального авторитета Морозова. Фото, видео
1
14:59
В Челябинске на месте бывшего стадиона завода построят спортклуб, отель и кафе. Скрин
2
14:59
Беглов представил результаты реставрации залов Шереметевского дворца. Фото
14:56
Макрон срочно обратится к нации из-за Украины
8
14:56
Белгородского губернатора перепутали с телефонным мошенником
4
14:47
ВС России поразили штаб нацформирования ВСУ «Кракен»
14:47
Дело против депутата думы Екатеринбурга Чачина разваливается: пропало единственное доказательство
14:45
«Мы ревели»: жители дома в Нижнем Тагиле рассказали, как узнали о брошенном на скамейке грудничке
14:44
Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае пытался оспорить свое увольнение
14:44
Китай заявил, что готов к любой войне против США
4
14:42
МЧС опубликовало видео последствий пожара в «Городских парильнях» Тюмени. Видео
14:37
В Перми резко выросли цены на тюльпаны перед 8 марта
14:36
Появились кадры, как готовят тюменских штурмовиков Минобороны. Видео
14:34
Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы
1
14:33
В ХМАО дебошир набросился с кулаками на сотрудников магазина в ТЦ
14:30
Кремль задал вопрос Киеву после письма Зеленского о желании закончить конфликт
14:30
В Кургане готовятся к новому паводку: кто из чиновников уже успешно боролся со стихией. Список
2
14:29
В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью проведут тусовку, нарушающую порядок
1
14:28
В Перми благоустроят бывшую базу для инвалидов «Чистый бережок»
14:28
Песков назвал лучшее место для переговоров России и Украины
1
14:26
Песков рассказал URA.RU, с чем была связана пауза с назначением врио губернатора Новгородской области
14:25
В Пермском крае скончался главный транспортный прокурор
14:20
Кремль похвалил ГА ООН за принятие резолюции о 80-й годовщине окончания Великой отечественной войны
14:15
В Чебаркуле вдвое сократили число претендентов на пост нового мэра
1
14:15
Рабочий УЗГА услышал слово «полет» и лишился шести миллионов
4
14:11
Земля рядом с ПГНИУ, выставленная на продажу, выросла в цене на десятки миллионов рублей
14:09
На крупнейшем металлургическом заводе России создали первый в стране ИИ для управления налогами
14:07
ВС РФ освободили Привольное в ДНР
14:07
В магазины Екатеринбурга завезли 10 тонн зараженных апельсинов
3
14:06
В Сургуте снесут знаковый долгострой, чтобы построить Дворец культуры
14:03
Якушев обозначил главную цель «Единой России»
2
14:02
В крупнейших городах ХМАО стремительно падает цена на вторичное жилье
14:01
Медведев назвал главную задачу России на СВО
14:00
«Привозил поступать по 2-3 человека»: арестованных по делу КГУ мигрантов оставили в СИЗО Кургана. Фото
2
13:59
Челябинскому инвалиду, потерявшему ноги на СВО, починили лестницу
13:59
Медведев раскрыл, зачем США приостановили помощь Украине
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