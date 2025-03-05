США пошли на резкий шаг после отказа помогать ВСУ

Sky: США развернули в воздухе самолеты с оружием для ВСУ
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Дональд Трамп приказал сделать паузу в поставке военной помощи Украине
Дональд Трамп приказал сделать паузу в поставке военной помощи Украине Фото:

США приостановили поставки оружия и техники на Украину на этой неделе. По приказу президента Дональда Трампа, самолеты с оружием, направлявшиеся в Киев, были развернуты обратно. Эта информация была подтверждена представителем министерства обороны США.

«Приказ был отдан в то время, когда США активно перебрасывали оборудование в регион. Об этом сообщил нашему партнерскому телеканалу NBC News представитель американского министерства обороны», — передает издание Sky News.

По информации издания, самолеты, которые уже направлялись на Украину, были развернуты обратно. Это произошло после получения соответствующего приказа около 18:00 по местному времени.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи. США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией, сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.

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США приостановили поставки оружия и техники на Украину на этой неделе. По приказу президента Дональда Трампа, самолеты с оружием, направлявшиеся в Киев, были развернуты обратно. Эта информация была подтверждена представителем министерства обороны США. «Приказ был отдан в то время, когда США активно перебрасывали оборудование в регион. Об этом сообщил нашему партнерскому телеканалу NBC News представитель американского министерства обороны», — передает издание Sky News. По информации издания, самолеты, которые уже направлялись на Украину, были развернуты обратно. Это произошло после получения соответствующего приказа около 18:00 по местному времени. Ранее президент США Дональд Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи. США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией, сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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