США пошли на резкий шаг после отказа помогать ВСУ

США приостановили поставки оружия и техники на Украину на этой неделе. По приказу президента Дональда Трампа, самолеты с оружием, направлявшиеся в Киев, были развернуты обратно. Эта информация была подтверждена представителем министерства обороны США.
«Приказ был отдан в то время, когда США активно перебрасывали оборудование в регион. Об этом сообщил нашему партнерскому телеканалу NBC News представитель американского министерства обороны», — передает издание Sky News.
По информации издания, самолеты, которые уже направлялись на Украину, были развернуты обратно. Это произошло после получения соответствующего приказа около 18:00 по местному времени.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи. США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией, сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц.
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