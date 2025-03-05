05 марта 2025

Ирландия готовится к отправке войск на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое законодательство позволит Ирландии развернуть войска в Киеве
Новое законодательство позволит Ирландии развернуть войска в Киеве Фото:

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа на Украину, якобы для защиты своего посольства в Киеве. Новый закон, который упрощает развертывание военных за рубежом, находится на стадии одобрения правительством.

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве. Это необходимо для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — написала газета The Irish Times. Уточняется, что речь идет об отправке армейских рейнджеров — особом военном высококвалифицированным подразделении Ирландии.

Ранее правительство Ирландии приняло решение о развертывании своих миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Также премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как значительный провал.

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Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа на Украину, якобы для защиты своего посольства в Киеве. Новый закон, который упрощает развертывание военных за рубежом, находится на стадии одобрения правительством. «Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве. Это необходимо для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — написала газета The Irish Times. Уточняется, что речь идет об отправке армейских рейнджеров — особом военном высококвалифицированным подразделении Ирландии. Ранее правительство Ирландии приняло решение о развертывании своих миротворческих сил на Украине, несмотря на вето со стороны ООН. Также премьер-министр Ирландии Михал Мартин охарактеризовал приостановку военной помощи Киеву со стороны США как значительный провал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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