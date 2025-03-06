Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед 8 Марта

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Мошенники активизировались к празднику 8 Марта
Мошенники активизировались к празднику 8 Марта Фото:

В преддверии Международного женского дня эксперты по кибербезопасности замечают учащение случаев интернет-мошенничества. Они отмечают, что не только финансовые потери, но и утечка персональных данных становятся реальной угрозой для пользователей.

«Чтобы казаться убедительнее, аферисты могли подделывать дизайн известных маркетплейсов, размещать фиктивные отзывы и даже использовать платную рекламу в поисковиках и соцсетях», — рассказала собеседница «Известий». Еще одним распространенным методом обмана являются фиктивные розыгрыши. Поступали сообщения от имени известных компаний с предложениями выиграть ценные призы, но для того, чтобы забрать выигрыш, требовалось уплатить маленький «налог» или предоставить данные кредитной карты.

«Для создания иллюзии подлинности аккаунта в профиле размещали и другие объявления», — отмечает эксперт в разговоре с известиями. По его словам, когда пользователь кликает по фишинговой ссылке и вводит данные своей карты для совершения покупки, злоумышленники получают доступ к его банковским сведениям.

Каждый год ко дню 8 Марта киберпреступники запускают аналогичные мошеннические схемы, однако они постоянно улучшают технологии для увеличения своей финансовой выгоды. Кроме того, количество преступлений растет из-за увеличения числа участников в мошеннических группах и из-за того, что становится проще присоединиться к таким криминальным инициативам, отметил для «Известий» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.

«В 2025 году в арсенале аферистов к 8 Марта могут появиться более изощренные фишинговые атаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации сообщений и создания реалистичных подделок сайтов», — прогнозирует эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. Она отмечает, что мошенники могут также применять технологии глубокого обучения (deepfake) для создания видеообращений от знаменитостей или родственников, в которых они просят о финансовой поддержке.

Мошенники часто активизируются перед значимыми праздниками. В преддверии 23 февраля Марина Пробетс сообщала о массовом создании фальшивых сайтов, предлагающих подарки по заниженным ценам, которые так и не доставлялись покупателям. Эти атаки включали фишинговые сообщения с просьбами ввести личные данные под предлогом участия в акциях.

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В преддверии Международного женского дня эксперты по кибербезопасности замечают учащение случаев интернет-мошенничества. Они отмечают, что не только финансовые потери, но и утечка персональных данных становятся реальной угрозой для пользователей. «Чтобы казаться убедительнее, аферисты могли подделывать дизайн известных маркетплейсов, размещать фиктивные отзывы и даже использовать платную рекламу в поисковиках и соцсетях», — рассказала собеседница «Известий». Еще одним распространенным методом обмана являются фиктивные розыгрыши. Поступали сообщения от имени известных компаний с предложениями выиграть ценные призы, но для того, чтобы забрать выигрыш, требовалось уплатить маленький «налог» или предоставить данные кредитной карты. «Для создания иллюзии подлинности аккаунта в профиле размещали и другие объявления», — отмечает эксперт в разговоре с известиями. По его словам, когда пользователь кликает по фишинговой ссылке и вводит данные своей карты для совершения покупки, злоумышленники получают доступ к его банковским сведениям. Каждый год ко дню 8 Марта киберпреступники запускают аналогичные мошеннические схемы, однако они постоянно улучшают технологии для увеличения своей финансовой выгоды. Кроме того, количество преступлений растет из-за увеличения числа участников в мошеннических группах и из-за того, что становится проще присоединиться к таким криминальным инициативам, отметил для «Известий» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров. «В 2025 году в арсенале аферистов к 8 Марта могут появиться более изощренные фишинговые атаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации сообщений и создания реалистичных подделок сайтов», — прогнозирует эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. Она отмечает, что мошенники могут также применять технологии глубокого обучения (deepfake) для создания видеообращений от знаменитостей или родственников, в которых они просят о финансовой поддержке. Мошенники часто активизируются перед значимыми праздниками. В преддверии 23 февраля Марина Пробетс сообщала о массовом создании фальшивых сайтов, предлагающих подарки по заниженным ценам, которые так и не доставлялись покупателям. Эти атаки включали фишинговые сообщения с просьбами ввести личные данные под предлогом участия в акциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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