Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня эксперты по кибербезопасности замечают учащение случаев интернет-мошенничества. Они отмечают, что не только финансовые потери, но и утечка персональных данных становятся реальной угрозой для пользователей.
«Чтобы казаться убедительнее, аферисты могли подделывать дизайн известных маркетплейсов, размещать фиктивные отзывы и даже использовать платную рекламу в поисковиках и соцсетях», — рассказала собеседница «Известий». Еще одним распространенным методом обмана являются фиктивные розыгрыши. Поступали сообщения от имени известных компаний с предложениями выиграть ценные призы, но для того, чтобы забрать выигрыш, требовалось уплатить маленький «налог» или предоставить данные кредитной карты.
«Для создания иллюзии подлинности аккаунта в профиле размещали и другие объявления», — отмечает эксперт в разговоре с известиями. По его словам, когда пользователь кликает по фишинговой ссылке и вводит данные своей карты для совершения покупки, злоумышленники получают доступ к его банковским сведениям.
Каждый год ко дню 8 Марта киберпреступники запускают аналогичные мошеннические схемы, однако они постоянно улучшают технологии для увеличения своей финансовой выгоды. Кроме того, количество преступлений растет из-за увеличения числа участников в мошеннических группах и из-за того, что становится проще присоединиться к таким криминальным инициативам, отметил для «Известий» ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.
«В 2025 году в арсенале аферистов к 8 Марта могут появиться более изощренные фишинговые атаки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации сообщений и создания реалистичных подделок сайтов», — прогнозирует эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. Она отмечает, что мошенники могут также применять технологии глубокого обучения (deepfake) для создания видеообращений от знаменитостей или родственников, в которых они просят о финансовой поддержке.
Мошенники часто активизируются перед значимыми праздниками. В преддверии 23 февраля Марина Пробетс сообщала о массовом создании фальшивых сайтов, предлагающих подарки по заниженным ценам, которые так и не доставлялись покупателям. Эти атаки включали фишинговые сообщения с просьбами ввести личные данные под предлогом участия в акциях.
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