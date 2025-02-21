Россиянок предупредили об схемах обмана с подарками в честь 23 Февраля

В преддверии 23 Февраля мошенники начали массово создавать фальшивые сайты-однодневки с подарками по заниженным ценам. Однако до покупателя такие товары никогда не дойдут. Об этом сообщила интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.
«В интернете появляются многочисленные сайты-однодневки, предлагающие „эксклюзивные“ подарки по невероятно низким ценам. Заманчивые акции и скидки — главная приманка», — сообщила Пробетс в разговоре с РИА Новости. Далее, по ее словам, покупатель оплачивает товар, который не получит, а сайт вскоре удаляется.
Также злоумышленники часто проводят фишинговые атаки, отправляя смс и электронные письма с ссылками на фальшивые сайты, которые выглядят как сервисы банков или интернет-магазинов. Они просят ввести личные данные, чтобы якобы участвовать в акции. Это позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и украсть деньги.
Также популярен метод обмана с фальшивыми выигрышами. Мошенники сообщают о ненастоящем призе и просят заплатить за «комиссию». После оплаты они пропадают, добавила Пробетс.
Для защиты важно соблюдать правила цифровой безопасности: проверять репутацию интернет-магазинов, читать отзывы, обращать внимание на дизайн сайта и качество информации. Также следует избегать слишком низких цен и не переходить по подозрительным ссылкам или вводить личные данные на сомнительных сайтах.
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