Россиянам назвали размер зарплаты к 2030 году

Экономист Балынин: к 2030 году зарплата россиян превысит 150 тысяч рублей
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Эксперт назвал три фактора роста зарплат
Эксперт назвал три фактора роста зарплат Фото:

России пересказали увеличение средней зарплаты жителей страны до 150 тысяч рублей к 2030 году. Об этом сообщил экономист, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. 

«Я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тысяч рублей, тем самым в сравнении с 2020 годом увеличится на 100 тысяч рублей, а в сравнении с 2024 годом — на 63 тысяч рублей», — заявил экономист «Газете.Ru».

По его словам, рост зарплат будет поддерживаться несколькими ключевыми факторами. Первое — это ускорение повышения минимального размера заработной платы до 35 тысяч рублей. Второе — дефицит высококвалифицированных специалистов в промышленности и IT-секторе, а также улучшение систем оплаты труда в бюджетной сфере и последствия инфляции.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре составила около 128,7 тысячи рублей, что на 21,9% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. В декабре 2024 года реальные зарплаты россиян выросли на 11,3%.

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России пересказали увеличение средней зарплаты жителей страны до 150 тысяч рублей к 2030 году. Об этом сообщил экономист, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.  «Я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тысяч рублей, тем самым в сравнении с 2020 годом увеличится на 100 тысяч рублей, а в сравнении с 2024 годом — на 63 тысяч рублей», — заявил экономист «Газете.Ru». По его словам, рост зарплат будет поддерживаться несколькими ключевыми факторами. Первое — это ускорение повышения минимального размера заработной платы до 35 тысяч рублей. Второе — дефицит высококвалифицированных специалистов в промышленности и IT-секторе, а также улучшение систем оплаты труда в бюджетной сфере и последствия инфляции. Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре составила около 128,7 тысячи рублей, что на 21,9% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. В декабре 2024 года реальные зарплаты россиян выросли на 11,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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