Дачников предупредили о штрафах в 20 тысяч рублей

В 2025 году россиян ожидают новые штрафы за нарушения на дачных участках. Об этом сообщила юрист и доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Особое внимание дачникам стоит уделить правилам пожарной безопасности и обращению с отходами, ведь штрафы за нарушение правил могут достигнуть 20 тысяч рублей.
«Основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства», — заявила Васильева «Ленте.ру». Она подчеркнула, что для владельцев дачных участков крайне важно помнить, что утилизация природных отходов, включая скошенную траву, опавшие листья и обрезанные ветки, путем их сжигания разрешена лишь в строго определенных условиях.
Для сжигания натурального мусора необходимо соблюдать определенные условия: расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 метров, до лиственного леса — не менее 15 метров, а до хвойного — не менее 50 метров. Нарушение этих требований может повлечь штрафы до 20 тысяч рублей.
Также юрист напомнила о новых правилах, вступивших в силу с 1 марта. Теперь регистрация сделок с земельными участками невозможна без наличия сведений о границах участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, запрещается постановка на кадастровый учет незавершенных строительных объектов, границы которых не учтены в ЕГРН.
Еще одним важным изменением является введение трехлетнего срока для освоения земельных участков. Если в этот период территория не будет приведена в порядок и не будет устранено захламление и сорняки, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.
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