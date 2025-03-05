05 марта 2025

В Кургане в здании, где был «Метрополис», предлагают помещения в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании, где был «Метрополис», сдаются помещения
В здании, где был «Метрополис», сдаются помещения Фото:

В Кургане в здании на улице Горького, откуда съехал супермаркет «Метрополис», выставлены помещения для аренды. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито».

«Сдaютcя в арeнду paзличные помещения в цeнтрe гоpoда в пятиэтажнoм здании с цoкoльным этaжoм», — указано в объявлении. Однако это не те помещения, где был известный супермаркет. Согласно объявлению, арендодатель указывает одним из преимуществ наличие супермаркета «Метрополис» на первом этаже здания.

Закрытие супермаркета «Метрополис» на улице Горького в Кургане стало неожиданностью как для сотрудников, так и для покупателей, поскольку о закрытии магазина не было сделано официальных заявлений. Ранее сообщалось, что в городе ведется строительство нового магазина этой же сети, который должен быть завершен до конца года.

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В Кургане в здании на улице Горького, откуда съехал супермаркет «Метрополис», выставлены помещения для аренды. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито». «Сдaютcя в арeнду paзличные помещения в цeнтрe гоpoда в пятиэтажнoм здании с цoкoльным этaжoм», — указано в объявлении. Однако это не те помещения, где был известный супермаркет. Согласно объявлению, арендодатель указывает одним из преимуществ наличие супермаркета «Метрополис» на первом этаже здания. Закрытие супермаркета «Метрополис» на улице Горького в Кургане стало неожиданностью как для сотрудников, так и для покупателей, поскольку о закрытии магазина не было сделано официальных заявлений. Ранее сообщалось, что в городе ведется строительство нового магазина этой же сети, который должен быть завершен до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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