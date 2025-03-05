Бизнесмен вернет шесть млн рублей за построенный им ледовый городок в Копейске

Суд обязал челябинского предпринимателя Алексея Соснина вернуть шесть миллионов рублей мэрии Копейска. Как сказано в решении Арбитражного суда региона, деньги Соснин получил за строительство ледового городка в Копейске прошлой зимой.
«Взыскать с индивидуального предпринимателя Соснина Алексея Владимировича в пользу муниципального казенного учреждения Копейского городского округа „Управление благоустройства“ денежные средства в размере 6 003 258 рублей 65 копеек. Взыскать с Соснина в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 29 222 рублей 19 копеек», — говорится в решении, размещенном в картотеке суда.
Суд признал недействительной сделку на выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогодних ледовых городков 2023-2024 годов в Копейске между управлением благоустройства и Сосниным. Дело в том, что аукцион на эти работы не состоялся, поскольку не было подано ни одной соответствующей его условиям заявки. После этого мэрия заключила с Сосниным договор как с единственным поставщиком, то есть без конкурса. Прокуратура посчитала это незаконным и обратилась в суд.
Суд согласился с позицией надзорного ведомства. Теперь предпринимателю, который согласно базе Сбис, зарегистрирован в деревне Казанцево Сосновского района, предстоит вернуть полученные за работу деньги.
Это второй подряд случай, когда предприниматели строят ледовый городок в Копейске фактически за свой счет. Годом ранее ледовый городок построил предприниматель Иван Корец. Мэрия отказалась оплачивать работы по договору, так как городок не соответствовал проекту. Среди претензий мэрии — слишком толстый лед (начало зимы было холодным, и толщина льда была больше, чем было изначально спроектировано).
Корец подал исковое заявление в арбитражный суд. Разбирательства между ним и мэрией продолжаются до сих пор.
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