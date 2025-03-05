Мэр Златоуста рассказал, как город подготовился к Кубку России по биатлону

В Златоусте Челябинской области на время проведения Кубка России по биатлону сделали бесплатным проезд на автобусах до комплекса Ишмуратовой. Как сообщил мэр Олег Решетников, на территории проведения соревнований установили широкоформатные экраны, павильоны с обогревом и расширили парковку.
«Завтра важный день — стартует финал Кубка России по биатлону. Златоуст готов, зрители ждут. Провели большую подготовку, усовершенствовали лыжно-биатлонный комплекс. Все три дня до комплекса и обратно будет курсировать общественный транспорт, проезд бесплатный», — сообщил Решетников в своем Telegram-канале.
Глава округа уточнил, что интервал между рейсами составит полчаса. Отправление запланировано от остановок «Агат» и «5 микрорайон». Для автомобилистов на комплексе также расширили парковку.
«Благодарю губернатора Алексея Леонидовича Текслера за финансовую поддержку, которую он оказал Златоусту для решения всех этих вопросов. Условия для зрителей максимально комфортные. Встречаемся на биатлоне!» — заявил Решетников.
На трибунах комплекса также уложили защитное покрытие, на трассах смонтировали дополнительное освещение, а на территории установили стационарные теплые санузлы. Там же появились обогреваемые павильоны и современные экраны.
Гонки пройдут в Златоусте с 7 по 9 марта. URA.RU подготовило памятку для зрителей, которая поможет добраться до места соревнований, найти где перекусить и остаться на ночлег, а также развлечься в свободное время. Более шести тысяч билетов на финал Кубка оказались уже раскуплены. Комментировать соревнования на телеканале «Матч-ТВ» будет «голос биатлона» Дмитрий Губерниев, который уже приехал в Златоуст. В последний день соревнований телекомментатор проведет встречу со своими фанатами.
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