В России зафиксирован массовый сбой электронных ресурсов МВД. Не работают как федеральный, так и региональные сайты ведомства. В этом убедился корреспондент URA.RU. Также сбои фиксирует детектор Downdetector.
Согласно данным мониторингового ресурса, о сбоях в работе сайтов МВД пользователи начали массово сообщать ближе к 10:00 (по Москве). О проблемах с доступом к сайту уведомили около сотни человек. С чем могут быть связаны ошибки — неизвестно.
Недавно сообщалось о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте». Чуть ранее до этого пользователи жаловались на работу оператора сотовой связи «Билайн» из-за кибератаки.
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