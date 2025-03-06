Масштабный сбой в работе сайтов МВД произошел по всей России. Скрин

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Сайты МВД временно не работают из-за сбоя
Сайты МВД временно не работают из-за сбоя Фото:

В России зафиксирован массовый сбой электронных ресурсов МВД. Не работают как федеральный, так и региональные сайты ведомства. В этом убедился корреспондент URA.RU. Также сбои фиксирует детектор Downdetector.

Согласно данным мониторингового ресурса, о сбоях в работе сайтов МВД пользователи начали массово сообщать ближе к 10:00 (по Москве). О проблемах с доступом к сайту уведомили около сотни человек. С чем могут быть связаны ошибки — неизвестно.

Недавно сообщалось о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте». Чуть ранее до этого пользователи жаловались на работу оператора сотовой связи «Билайн» из-за кибератаки.

Downdetector зафиксировал массовые жалобы на работу сайтов МВД
Downdetector зафиксировал массовые жалобы на работу сайтов МВД
Фото:

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В России зафиксирован массовый сбой электронных ресурсов МВД. Не работают как федеральный, так и региональные сайты ведомства. В этом убедился корреспондент URA.RU. Также сбои фиксирует детектор Downdetector. Согласно данным мониторингового ресурса, о сбоях в работе сайтов МВД пользователи начали массово сообщать ближе к 10:00 (по Москве). О проблемах с доступом к сайту уведомили около сотни человек. С чем могут быть связаны ошибки — неизвестно. Недавно сообщалось о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте». Чуть ранее до этого пользователи жаловались на работу оператора сотовой связи «Билайн» из-за кибератаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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