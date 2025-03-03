«Билайн» подвергся кибератаке, есть сбои в работе оператора

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«Билайн» подвергся хакерской атаке
«Билайн» подвергся хакерской атаке Фото:

Оператор сотовой связи «Билайн» подвергся DDoS-атаке (отправка большого количества запросов на веб-ресурс с целью замедлить его работу). Сообщается о сбоях в работе сервисов. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе компании. 

«Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке», — передает ТАСС. Журналистам рассказали, что специалисты «Билайна» уже обнаружили проблему. Приняты меры для поддержания стабильной работы сотового оператора.

URA.RU направило запрос в «Билайн» с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Это не первая хакерская атака в сторону «Билайна» за последние дни. В конце февраля также сообщалось о сбоях в работе. На тот момент о жалобах на работу оператора сообщали более 3000 пользователей. 

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Оператор сотовой связи «Билайн» подвергся DDoS-атаке (отправка большого количества запросов на веб-ресурс с целью замедлить его работу). Сообщается о сбоях в работе сервисов. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе компании.  «Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке», — передает ТАСС. Журналистам рассказали, что специалисты «Билайна» уже обнаружили проблему. Приняты меры для поддержания стабильной работы сотового оператора. URA.RU направило запрос в «Билайн» с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Это не первая хакерская атака в сторону «Билайна» за последние дни. В конце февраля также сообщалось о сбоях в работе. На тот момент о жалобах на работу оператора сообщали более 3000 пользователей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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