«Билайн» подвергся кибератаке, есть сбои в работе оператора

Оператор сотовой связи «Билайн» подвергся DDoS-атаке (отправка большого количества запросов на веб-ресурс с целью замедлить его работу). Сообщается о сбоях в работе сервисов. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе компании.
«Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке», — передает ТАСС. Журналистам рассказали, что специалисты «Билайна» уже обнаружили проблему. Приняты меры для поддержания стабильной работы сотового оператора.
URA.RU направило запрос в «Билайн» с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Это не первая хакерская атака в сторону «Билайна» за последние дни. В конце февраля также сообщалось о сбоях в работе. На тот момент о жалобах на работу оператора сообщали более 3000 пользователей.
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