Мэр, угодивший в громкий скандал в Пермском крае, обратился к землякам

Глава Осинского округа Пермского края Алексей Григорьев принял решение уйти из политики. Он подвел итоги своей работы и поблагодарил земляков. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.
«Я принял решение на некоторое время уйти из политики по нескольким причинам», — сообщил Григорьев. Он отметил, что на его место краевые власти подобрали достойного кандидата. Также среди причин мэр назвал конфликт с депутатами думы.
Ранее в интервью URA.RU Григорьев отметил, что планирует сохранить свой пост. Но в январе 2025 года власти Прикамья предложили ему покинуть должность. На место главы округа рассматривают кандидатуру Игоря Морозова, который руководит региональной инспекцией гостехнадзора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!