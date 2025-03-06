Мэр, угодивший в громкий скандал в Пермском крае, обратился к землякам

Глава Осинского округа в Пермском крае попрощался с земляками
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр поблагодарил осинцев за совместную работу
Мэр поблагодарил осинцев за совместную работу Фото:

Глава Осинского округа Пермского края Алексей Григорьев принял решение уйти из политики. Он подвел итоги своей работы и поблагодарил земляков. Об этом мэр написал в своем telegram-канале.

«Я принял решение на некоторое время уйти из политики по нескольким причинам», — сообщил Григорьев. Он отметил, что на его место краевые власти подобрали достойного кандидата. Также среди причин мэр назвал конфликт с депутатами думы.

Ранее в интервью URA.RU Григорьев отметил, что планирует сохранить свой пост. Но в январе 2025 года власти Прикамья предложили ему покинуть должность. На место главы округа рассматривают кандидатуру Игоря Морозова, который руководит региональной инспекцией гостехнадзора.

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Глава Осинского округа Пермского края Алексей Григорьев принял решение уйти из политики. Он подвел итоги своей работы и поблагодарил земляков. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. «Я принял решение на некоторое время уйти из политики по нескольким причинам», — сообщил Григорьев. Он отметил, что на его место краевые власти подобрали достойного кандидата. Также среди причин мэр назвал конфликт с депутатами думы. Ранее в интервью URA.RU Григорьев отметил, что планирует сохранить свой пост. Но в январе 2025 года власти Прикамья предложили ему покинуть должность. На место главы округа рассматривают кандидатуру Игоря Морозова, который руководит региональной инспекцией гостехнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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