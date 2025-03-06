Песков объяснил решение Путина о продлении подачи электричества в Абхазию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Абхазия нуждается в оперативной помощи России по продолжению энергопотоков. Песков добавил, что вчера состоялась беседа президента Абхазии Бадры Гунбы и российского лидера Владимира Путина. По словам Пескова, она была очень продуктивной.
«Вчера у президента состоялась обстоятельная беседа с избранным Абхазии Гунбой. Она была очень субстантивной. Много вопросов на повестке дня. Нужна оперативная помощь России по продолжению энергопотоков. Холодная в горах погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды. Чисто климатические условности. В этой ситуации Россия не может оставаться в стороне», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Он также затронул проблему паспортизации граждан Абхазии. «Этот процесс будет ускорен, усовершенствован. Он будет облегчен для граждан Абхазии. Это является одним из приоритетов президента», — пояснил Песков.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным, новый президент Абхазии Бадра Гунба поднял вопрос о критической ситуации с энергоснабжением в республике, вызванной исчерпанием гуманитарных поставок электроэнергии из России. Гунба подчеркнул необходимость увеличения этих поставок и оказания технической помощи для стабилизации социально-экономического положения в Абхазии.
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