Крашенинников раскрыл URA.RU, что ждет регионы за срыв муниципальной реформы

Власти не будут пытаться убедить регионы перейти на одноуровневую систему управления муниципалитетами после принятия Госдумой закона о местном самоуправлении 5 марта. Об этом URA.RU сообщил автор законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству глава Павел Крашенинников.
«Никто никого заставлять (перейти на одноуровневую модель) не будет. Выбор останется за регионом и его властями. Наши поправки позволяют сохранить двухуровневую систему тем, кто этого хочет. Права субъектов, национальные и культурные традиции, учитываются», — заявил законодатель.
Отвечая на вопрос агентства, он добавил, что муниципальные депутаты, которые потеряют свои места в результате упразднения дум при переходе на одноуровневую модель, не останутся без полномочий. Ранее муниципальные депутаты противились реформе именно из-за упразднения местных дум. URA.RU писало об одном из таких случаев в Приморье.
«У нас в самом тексте (закона) очень бережное отношение к кадровому составу. Там, где перешли на одноуровневую систему, будут создаваться территориальные органы. Там, где сохранились, они будут работать, и даже в той редакции, которая предполагала обязательный переход регионов на одноуровневую систему, принцип исчерпания полномочий везде был прописан. Это очень корректно», — сказал Крашенинников.
Новый закон о местном самоуправлении (МСУ) пытались принять с 2021 года. Его проект был направлен в Госдуму Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом. Среди главных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, а также изменение полномочий между регионами и муниципалитетами.
Десятки регионов выступили против принятие законопроекта. Среди них Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Башкирия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Якутия, Чечня, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ.
Вот как высказывался об инициативе Глава Татарстана Рустам Минниханов: «Наша страна огромная, одним шаблоном такой страной управлять нельзя. Решения, которые принимает Госдума,— это же система управления государства. Кто им дал такое право, если не спросить у населения? Сейчас на ровном месте страна будет спорить, какая система правильная или неправильная. Это стыд, позор! Сейчас в Думе мы будем обсуждать, как должна страна управляться. Она неплохо управляется».
Законодатели пошли на уступки и внесли поправки, которые позволяют регионам самостоятельно выбирать модель МСУ. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. Одноуровневая модель МСУ предполагает упразднение таких образований, как сельское или городское поселение и слияние их с районом в общие округа.
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