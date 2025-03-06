В Катав-Ивановском районе отказались платить зарплату сидящему в СИЗО главе

Депутаты Катав-Ивановского райсобрания (Челябинская область) отказались платить зарплату главе района Николаю Шимановичу, находящемуся в СИЗО. Решение опубликовано на сайте собрания.
«В связи с применением к Шимановичу Николаю Ивановичу мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу, главе района денежное содержание (в том числе вознаграждение) не производить с момента применения к нему мер процессуального принуждения. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения с 21 февраля», — говорится в решении.
Златоустовский суд 17 февраля приговорил Шимановича к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Приговор пока не вступил в законную силу. В связи с этим речи о выборах нового главы пока не идет, поскольку формально Шиманович остается главой района.
Временным главой депутаты 21 февраля избрали спикера райсобрания Александра Васильева. Шиманович может обжаловать приговор, поэтому возможно, что Васильеву придется работать в этом качестве на протяжении нескольких месяцев.
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