Белый дом хочет лишить 240 тысяч украинцев правового статуса на проживание в США

Белый дом под руководством президента США Дональда Трампа собирается лишить временного правового статуса примерно 240 тысяч украинцев, бежавших из страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — говорится в материале агентства. Это может ускорить их депортацию. Решение ожидается в апреле и станет резким контрастом с политикой предыдущей администрации Джо Байдена, которая активно поддерживала украинских беженцев.
Кроме того, в СМИ сообщается, что США прекратили прием заявок от украинских мигрантов, получивших разрешение на въезд при Байдене. Трамп ранее озвучивал намерения жестко контролировать миграцию и инициировать экстрадицию нелегалов.
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