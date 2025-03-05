Кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня»

Кафе «Культштаб» в Ханты-Мансийске посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед.
«Ну просто кино какое-то. Окунешься в зимний Иртыш, попадешь в жаркое пламя, завершишь „Сибирским цирюльником“», — рассказали администраторы кафе в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль кинодебютов проводят в Ханты-Мансийске ежегодно — на несколько дней в столицу ХМАО съезжается десант селебрити. В этом году на ковровую дорожку выйдут Милош Бикович, Леонид Якубович, Ирина Розанова, Роман Васильев, Леонид Каневский и другие. А в жюри будут заседать именитые деятели киноиндустрии как международного, так и российского уровней. Следите за последними новостями в сюжете URA.RU.
Среди других необычных напитков, которые придумали югорские бармены, — коктейль «Руслан Николаевич». Новинку в ресторане «Кинза» посвятили главе округа Руслану Кухаруку. А в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут». Ингредиенты для него помогла подобрать нейросеть.
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