05 марта 2025

Кафе в ХМАО посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня»

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Новинку назвали в честь югорского кинофестиваля
Новинку назвали в честь югорского кинофестиваля Фото:
новость из сюжета
Кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Кафе «Культштаб» в Ханты-Мансийске посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед.

«Ну просто кино какое-то. Окунешься в зимний Иртыш, попадешь в жаркое пламя, завершишь „Сибирским цирюльником“», — рассказали администраторы кафе в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль кинодебютов проводят в Ханты-Мансийске ежегодно — на несколько дней в столицу ХМАО съезжается десант селебрити. В этом году на ковровую дорожку выйдут Милош Бикович, Леонид Якубович, Ирина Розанова, Роман Васильев, Леонид Каневский и другие. А в жюри будут заседать именитые деятели киноиндустрии как международного, так и российского уровней. Следите за последними новостями в сюжете URA.RU.

Среди других необычных напитков, которые придумали югорские бармены, — коктейль «Руслан Николаевич». Новинку в ресторане «Кинза» посвятили главе округа Руслану Кухаруку. А в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут». Ингредиенты для него помогла подобрать нейросеть.

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Кафе «Культштаб» в Ханты-Мансийске посвятило сет напитков кинофестивалю «Дух огня». В составе — дикоросы, мята, мед. «Ну просто кино какое-то. Окунешься в зимний Иртыш, попадешь в жаркое пламя, завершишь „Сибирским цирюльником“», — рассказали администраторы кафе в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль кинодебютов проводят в Ханты-Мансийске ежегодно — на несколько дней в столицу ХМАО съезжается десант селебрити. В этом году на ковровую дорожку выйдут Милош Бикович, Леонид Якубович, Ирина Розанова, Роман Васильев, Леонид Каневский и другие. А в жюри будут заседать именитые деятели киноиндустрии как международного, так и российского уровней. Следите за последними новостями в сюжете URA.RU. Среди других необычных напитков, которые придумали югорские бармены, — коктейль «Руслан Николаевич». Новинку в ресторане «Кинза» посвятили главе округа Руслану Кухаруку. А в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут». Ингредиенты для него помогла подобрать нейросеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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