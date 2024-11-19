Прокуратура намерена отобрать квартиру в Сочи у пермского министра Зарубина

В Ленинском райсуде началось рассмотрение иска прокуратуры к министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексею Зарубину. Ведомство требует изъять у Зарубина квартиру в Сочи в доход государства.
«Прокуратура требует изъять в доход государства квартиру в ЖК „Альпийский квартал“ в Сочи и земельный участок на берегу Сылвы в Прикамье. По мнению ведомства, недвижимость была получена незаконно. Сейчас и на квартиру, и на участок наложен арест», — сообщает Properm из зала суда.
Зарубин с требованием прокуроров отказаться от недвижимости несогласен. Он заявляет, что имел возможность приобрести квартиру и участок. Стоимость квартиры министр назвал в 2,2 млн рублей. По данным прокуратуры, которая ранее проводила антикоррупционную проверку, недвижимость Зарубина стоит 27 млн рублей. Она была приобретена за счет двух денежных траншей, которые министр не может объяснить, оформлена на его родственников и не отображалась в декларациях.
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