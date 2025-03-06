Челябинцам в выходные покажут спектакль про бандита и устроят пижамную тусовку. Афиша

07 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В челябинском театре покажут спектакль про криминального авторитета, должников и любовь Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске в выходные, 8 и 9 марта, подготовили спектакль про криминального авторитета, музыкальное лото и пижамную вечеринку. Горожане также смогут отметить Женский день в заведениях или сходить на юмористическое шоу. О том, где развлечься в праздничные дни — в материале URA.RU. Спектакли Театр «Центр Ненормативной Лирики» 8 и 9 марта представит на малой сцене Камерного театра спектакли с участием артистов из разных городских коллективов. В субботу зрителей ждет постановка «Никто не слышал» по пьесе Александры Стрижевской, а в воскресенье — «Ну, не так, чтоб прям» по пьесе Лизы Техменевой. Вход — 700 рублей. В Театре драмы 9 марта зрителей ждет спектакль «Убийца» — история о смертельном выборе и цене надежды. В центре сюжета — студент, погрязший в долгах перед криминальным авторитетом. Чтобы расплатиться, он должен выполнить ужасное задание: найти и лишить жизни другого должника. Билеты — от 700 рублей. Стендап Девушки-комики будут читать рассказы с интернет-форумов и обсуждать, подкрепляя личными историями Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дебют шоу «Женский форум» в Челябинске состоится 9 марта. Юмористки Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова устроят на сцене МТС Live Холла разбор реальных историй с женских форумов. Стоимость билета — от 1,2 тысячи рублей, начало концерта — 19:00. Игры Музыкальное лото — «Девичник» пройдет 9 марта в ресторане Sketch. В рамках игры участникам необходимо зачеркивать увиденные композиции. Выигравший заберет призы. С каждого желающего будет взыматься плата — 800 рублей. Начало — 19:00. Участникам викторины будут включать отрывки из сериалов и фильмов Фото: Анна Майорова © URA.RU Библиотека для молодежи 9 марта приглашает на квиз «Назад в 2010-е». Посетителям мероприятия необходимо будет угадывать фильмы, сериалы и музыку. Участие бесплатное, начало в 17:00. Вечеринки Лаундж-бар Marshmallow 8 марта приглашает на праздник для девочек с выступлением дуэта «Нежность» и яркой фотозоной. Вход свободный, начало в 20:00. В пабе «Дабл Эль» в этот же день пройдет пижамная вечеринка с диджеем Hadouken. Дресс-код — самая удобная одежда. Необходима бронь, начало в 21:00. Изделия из мозаики научат делать на «Белом рынке» Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Белый рынок» начнет праздновать Женский день 8 марта уже в 14:00. Гостей ждут живой вокал от Яны Добрев, интерактивы, подарки и аквагрим для юных леди. Также будет организована зона мультипликации и мозаики (1000 рублей). Вход свободный. В Женский день челябинцев ждут цветочные балы, мистические кошачьи гадания и уютные посиделки в ресторанах. Концертные залы распахнут двери для любителей шансона, а в барах и клубах зажгут кавер-группы. Один из баров порадует розыгрышем на увеличение груди, а другой — соблазнительной «Ночью поцелуев». Подробную афишу праздничных событий можно найти — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 8 и 9 марта, подготовили спектакль про криминального авторитета, музыкальное лото и пижамную вечеринку. Горожане также смогут отметить Женский день в заведениях или сходить на юмористическое шоу. О том, где развлечься в праздничные дни — в материале URA.RU. Театр «Центр Ненормативной Лирики» 8 и 9 марта представит на малой сцене Камерного театра спектакли с участием артистов из разных городских коллективов. В субботу зрителей ждет постановка «Никто не слышал» по пьесе Александры Стрижевской, а в воскресенье — «Ну, не так, чтоб прям» по пьесе Лизы Техменевой. Вход — 700 рублей. В Театре драмы 9 марта зрителей ждет спектакль «Убийца» — история о смертельном выборе и цене надежды. В центре сюжета — студент, погрязший в долгах перед криминальным авторитетом. Чтобы расплатиться, он должен выполнить ужасное задание: найти и лишить жизни другого должника. Билеты — от 700 рублей. Дебют шоу «Женский форум» в Челябинске состоится 9 марта. Юмористки Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова устроят на сцене МТС Live Холла разбор реальных историй с женских форумов. Стоимость билета — от 1,2 тысячи рублей, начало концерта — 19:00. Музыкальное лото — «Девичник» пройдет 9 марта в ресторане Sketch. В рамках игры участникам необходимо зачеркивать увиденные композиции. Выигравший заберет призы. С каждого желающего будет взыматься плата — 800 рублей. Начало — 19:00. Библиотека для молодежи 9 марта приглашает на квиз «Назад в 2010-е». Посетителям мероприятия необходимо будет угадывать фильмы, сериалы и музыку. Участие бесплатное, начало в 17:00. Лаундж-бар Marshmallow 8 марта приглашает на праздник для девочек с выступлением дуэта «Нежность» и яркой фотозоной. Вход свободный, начало в 20:00. В пабе «Дабл Эль» в этот же день пройдет пижамная вечеринка с диджеем Hadouken. Дресс-код — самая удобная одежда. Необходима бронь, начало в 21:00. «Белый рынок» начнет праздновать Женский день 8 марта уже в 14:00. Гостей ждут живой вокал от Яны Добрев, интерактивы, подарки и аквагрим для юных леди. Также будет организована зона мультипликации и мозаики (1000 рублей). Вход свободный. В Женский день челябинцев ждут цветочные балы, мистические кошачьи гадания и уютные посиделки в ресторанах. Концертные залы распахнут двери для любителей шансона, а в барах и клубах зажгут кавер-группы. Один из баров порадует розыгрышем на увеличение груди, а другой — соблазнительной «Ночью поцелуев». Подробную афишу праздничных событий можно найти — в материале URA.RU.