Кому нельзя зеленый чай: мнение диетолога

Врач-диетолог Шебедя: зеленый чай может вызвать бессонницу и повысить давление
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Зеленый чай
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Зеленый чай обладает большим количеством полезных свойств. Однако при неправильном заваривании напитка и его чрезмерном употреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU диетолог Екатерина Шебедя рассказала о вредных свойствах зеленого чая, и как правильно заваривать.

Вредные свойства зеленого чая

Врач-диетолог Екатерина Шебедя предостерегает беременных женщин от употребления крепкого зеленого чая из-за высокого содержания кофеина. По мнению специалиста, кофеин мешает усвоению фолиевой кислоты, необходимой для формирования новых клеток. Также специалист советует избегать этого напитка людям, страдающим гипертонией и глаукомой.

«Избыточное потребление кофеина может вызвать учащенное сердцебиение, раздражительность, тревожность, нарушения сна и головокружение», — подчеркивает Екатерина Шебедя. Она также указывает на то, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут нарушать абсорбцию железа, что приводит к его дефициту.

Также зеленый чай содержит танин, который может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Хотя это не представляет опасности для здоровых людей, тем, кто страдает от язвы желудка или болезни двенадцатиперстной кишки, следует быть осторожными, чтобы избежать дискомфорта и возможных обострений.

По мнению специалиста, этот напиток также может оказывать влияние на артериальное давление, поэтому людям с артериальной гипотензией следует употреблять его с осторожностью. В случае проблем с давлением рекомендуется заменить его напитком из апельсиновых долек со специями, который является отличным источником витаминов.

Сколько можно пить зеленого чая в день

Строгих ограничений по потреблению зеленого чая нет. Однако диетолог Шебедя предостерегает от чрезмерного его употребления из-за богатого содержания активных компонентов. «Можно выпивать до одного литра зеленого чая в день, при условии, что вы не употребляете другие напитки, содержащие кофеин», — говорит она.

Эксперт подчеркивает, что такое количество напитка позволяет воспользоваться его полезными свойствами без риска для здоровья. Избыточное потребление зеленого чая может привести к формированию камней в почках.

Шебедя также рекомендует пить зеленый чай не вечером или перед сном, а в течение дня, поскольку содержащийся в нем кофеин может вызвать гиперактивность и бессонницу ночью.

Важно также учитывать различное воздействие горячего и холодного зеленого чая на организм. По мнению эксперта, горячий напиток способствует расширению сосудов и ускорению кровотока, что может быть полезно при низком давлении. Прохладный же чай, наоборот, подходит для людей с повышенным давлением и может быть рекомендован как напиток для гипертоников.

Как правильно выбрать чай

При выборе зеленого чая важно уделить внимание цвету листьев, который должен быть равномерным и природного оттенка, без присутствия темных или болотистых тонов. Качественный чай отличается свежим ароматом без следов затхлости и без добавления искусственных ароматизаторов.

Размер листьев может варьироваться в зависимости от сорта чая, поэтому рекомендуется заранее изучить характеристики интересующего вас вида, чтобы понимать, какого размера должны быть листья. В специализированных магазинах продавцы могут предоставить информацию о времени производства чая, предпочтительно выбирать свежие партии.

Далее путь к освоению зеленого чая лежит через накопление личного опыта и постепенное погружение в эту область. С течением времени вы сможете легче ориентироваться в различных сортах, выбирая наиболее интересные и вкусные варианты напитка.

Из чего состоит качественный зеленый чай

Зеленый чай обладает рядом значительных преимуществ, одним из которых является богатое содержание натуральных антиоксидантов — полифенолов. Этот напиток также насыщен витаминами группы С, В и А, поддерживающих иммунную систему и нормализующих работу нервной и пищеварительной систем. Помимо этого, зеленый чай положительно влияет на состояние кожи и волос.

В составе зеленого чая присутствует множество необходимых микроэлементов, включая фтор, кальций, калий, медь, цинк, магний и железо. Аминокислоты, содержащиеся в напитке, способствуют улучшению работы мозга и восстановлению нервной системы. Зеленый чай отличается также своей низкой калорийностью: в одной чашке содержится всего 2,4 килокалории.

Как правильно заваривать чай

Чай следует употреблять сразу после заваривания. Эксперт подчеркивает, что длительное настаивание напитка приводит к изменению его состава и ухудшению вкуса. «При долгом хранении чай становится местом размножения бактерий, теряет свои вкусовые и внешние качества, происходит расслоение напитка, образуется осадок», — отмечает специалист.

В документе указывается, что хотя чай, настоявшийся 5-6 часов, еще не приобретает вредных свойств, он уже лишается своего истинного аромата и вкуса, а также полезных свойств. Чай, заваренный 12 часов назад, может вызвать аллергические реакции и нарушения в работе кишечника и печени.

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Зеленый чай обладает большим количеством полезных свойств. Однако при неправильном заваривании напитка и его чрезмерном употреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU диетолог Екатерина Шебедя рассказала о вредных свойствах зеленого чая, и как правильно заваривать. Вредные свойства зеленого чая Врач-диетолог Екатерина Шебедя предостерегает беременных женщин от употребления крепкого зеленого чая из-за высокого содержания кофеина. По мнению специалиста, кофеин мешает усвоению фолиевой кислоты, необходимой для формирования новых клеток. Также специалист советует избегать этого напитка людям, страдающим гипертонией и глаукомой. Также зеленый чай содержит танин, который может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Хотя это не представляет опасности для здоровых людей, тем, кто страдает от язвы желудка или болезни двенадцатиперстной кишки, следует быть осторожными, чтобы избежать дискомфорта и возможных обострений. По мнению специалиста, этот напиток также может оказывать влияние на артериальное давление, поэтому людям с артериальной гипотензией следует употреблять его с осторожностью. В случае проблем с давлением рекомендуется заменить его напитком из апельсиновых долек со специями, который является отличным источником витаминов. Сколько можно пить зеленого чая в день Строгих ограничений по потреблению зеленого чая нет. Однако диетолог Шебедя предостерегает от чрезмерного его употребления из-за богатого содержания активных компонентов. «Можно выпивать до одного литра зеленого чая в день, при условии, что вы не употребляете другие напитки, содержащие кофеин», — говорит она. Эксперт подчеркивает, что такое количество напитка позволяет воспользоваться его полезными свойствами без риска для здоровья. Избыточное потребление зеленого чая может привести к формированию камней в почках. Шебедя также рекомендует пить зеленый чай не вечером или перед сном, а в течение дня, поскольку содержащийся в нем кофеин может вызвать гиперактивность и бессонницу ночью. Важно также учитывать различное воздействие горячего и холодного зеленого чая на организм. По мнению эксперта, горячий напиток способствует расширению сосудов и ускорению кровотока, что может быть полезно при низком давлении. Прохладный же чай, наоборот, подходит для людей с повышенным давлением и может быть рекомендован как напиток для гипертоников. Как правильно выбрать чай При выборе зеленого чая важно уделить внимание цвету листьев, который должен быть равномерным и природного оттенка, без присутствия темных или болотистых тонов. Качественный чай отличается свежим ароматом без следов затхлости и без добавления искусственных ароматизаторов. Размер листьев может варьироваться в зависимости от сорта чая, поэтому рекомендуется заранее изучить характеристики интересующего вас вида, чтобы понимать, какого размера должны быть листья. В специализированных магазинах продавцы могут предоставить информацию о времени производства чая, предпочтительно выбирать свежие партии. Далее путь к освоению зеленого чая лежит через накопление личного опыта и постепенное погружение в эту область. С течением времени вы сможете легче ориентироваться в различных сортах, выбирая наиболее интересные и вкусные варианты напитка. Из чего состоит качественный зеленый чай Зеленый чай обладает рядом значительных преимуществ, одним из которых является богатое содержание натуральных антиоксидантов — полифенолов. Этот напиток также насыщен витаминами группы С, В и А, поддерживающих иммунную систему и нормализующих работу нервной и пищеварительной систем. Помимо этого, зеленый чай положительно влияет на состояние кожи и волос. В составе зеленого чая присутствует множество необходимых микроэлементов, включая фтор, кальций, калий, медь, цинк, магний и железо. Аминокислоты, содержащиеся в напитке, способствуют улучшению работы мозга и восстановлению нервной системы. Зеленый чай отличается также своей низкой калорийностью: в одной чашке содержится всего 2,4 килокалории. Как правильно заваривать чай Чай следует употреблять сразу после заваривания. Эксперт подчеркивает, что длительное настаивание напитка приводит к изменению его состава и ухудшению вкуса. «При долгом хранении чай становится местом размножения бактерий, теряет свои вкусовые и внешние качества, происходит расслоение напитка, образуется осадок», — отмечает специалист. В документе указывается, что хотя чай, настоявшийся 5-6 часов, еще не приобретает вредных свойств, он уже лишается своего истинного аромата и вкуса, а также полезных свойств. Чай, заваренный 12 часов назад, может вызвать аллергические реакции и нарушения в работе кишечника и печени.
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