Черный и зеленый чай обладают большим количеством полезных свойств. Однако при неправильном заваривании напитка и его чрезмерном употреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU диетологи рассказали о вредных свойствах черного и зеленого чая, и как правильно заваривать, чтобы напиток не превратился в яд.
Вредные свойства черного чая
Вредные свойства чая могут проявляться при чрезмерном употреблении, заявила диетолог Ольга Ромашина. По ее словам, это особенно касается черного чая, так как в нем высокое содержание кофеина. «Это может вызвать бессонницу, повышенное давление и даже проблемы с желудком», — отметила эксперт.
Крепкий чай, особенно на голодный желудок, может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая дискомфорт, изжогу и обострение гастрита и язвы. Стоит ограничить употребление черного чая тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, так как может возникнуть учащенное сердцебиение.
Вредные свойства зеленого чая
Употребление большого количества зеленого чая может привести к бессоннице, тревожности и нервозности, так как в этом напитке содержится кофеин. Это может стать проблемой, особенно если пить чай перед сном.
Кроме того, зеленый чай содержит танины, которые при употреблении большого объема напитка, могут препятствовать усвоению железа. Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, не рекомендуется часто пить этот вид напитка, так как может появиться тошнота.
Как заваривать чай, чтобы не навредить здоровью
Любой чай лучше пить свежезаваренным, заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, состав напитка, который долго настаивается, начинает меняться, а вкусовые качества ухудшаются. «Чай портится, в нем размножаются бактерии. Кроме того, вкусовые и внешние показатели ухудшаются, чай расслаивается, выпадает осадок», — сообщила эксперт.
Уточняется, что через 5-6 часов чай еще не станет вредным, но уже утратит свой настоящий вкус и аромат, а также его полезные свойства. А вот чай, заваренный свыше 12 часов назад может навредить организму: вероятно возникновение аллергии, нарушение работы кишечника, печени.
Диетолог Ольга Ромашина советует заваривать чай согласно типу. «Обычно, черный чай заваривают 3-5 минут, зеленый — 2-3 минуты. Настаивание более 5 минут может сделать чай горьким», — считает специалист.
Как правильно пить чай, сколько нужно выпить
Норма потребления чая составляет до 3–4 чашек чая в день для взрослого человека, сообщила Русакова. «Однако индивидуальные реакции на кофеин и другие компоненты чая могут различаться, поэтому людям с определенными заболеваниями рекомендуется консультироваться с врачом», — отметила диетолог. По ее словам, в вечернее время не рекомендуется употреблять чай в связи с мочегонным и тонизирующим действием.
Диетолог Ромашина советует употреблять чай без сахара. По ее словам, сахар добавляет лишние калории и снижает полезные свойства напитка. Также специалист считает, что молоко, добавленное в чай, может связываться с антиоксидантами и уменьшать их эффект. Однако диетолог отмечает, что употреблять молоко с чаем не запрещается.
Чем вреден чай в пакетиках
Диетолог Ольга Ромашина обратила внимание на то, что в пакетированном чае содержится гораздо меньше полезных свойств, чем в листовом. «Чай в пакетиках удобен, но может содержать меньше полезных веществ по сравнению с листовым чаем, а также может содержать добавки и ароматизаторы. Лучше выбирать качественные бренды», — отметила эксперт.
Как выбрать листовой чай
Выбирая чай, важно, чтобы упаковка была целой и выполнена из материалов, допущенных для контакта с продуктами питания. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что на этикетке обязательно должны присутствовать полное наименование продукта, его состав, имя и адрес производителя, дата упаковки, чистый вес изделия, символика сертификации, условия хранения. Также должный быть обозначены срок годности и инструкции по приготовлению.
Листья высококачественного сухого чая должны быть однородными по цвету, размеру, плотности и степени скручивания. Наличие сломанных листьев, стеблей, чужеродных элементов или мелкой крошки в чае является признаком низкого качества товара, сообщили в ведомстве.
Как выбрать чай в пакетиках
Высококачественный чай в пакетиках производится из цельных или частично раздробленных листьев, предназначенных для заваривания одной чашки. Содержимое стандартных пакетиков, наполненных мелкими чаинками, часто представляет собой лишь отходы чайного производства, включая некачественный или уже использованный материал.
Однако премиальные сорта упаковываются в специально разработанные пакетики из шелка, хлопка или тонкого нейлона, которые бывают различных форм. Такая форма упаковки позволяет чайным листьям свободно «дышать», благодаря чему они полностью раскрывают свой аромат и вкус.
При выборе следует обратить внимание на целостность и герметичность упаковки каждого отдельного пакетика, а также отсутствие в составе ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса. Важно также проверять наличие маркировок, подтверждающих органическое происхождение продукта, натуральность, премиальное качество и ручной сбор. Не менее значимым является репутация производителя и торговой марки.
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