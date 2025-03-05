Зеленый чай знаком людям по всему миру. Появившись в Китае, этот напиток обрел огромную популярность и встречается во всех ресторанах и многих домах. Но зеленый чай не только вкусный, но и невероятно полезный. URA.RU рассказывает о преимуществах зеленого чая.
Чем зеленый чай отличается от других
Для начала нужно рассказать о том, что зеленый чай отличается от других видов напитков не цветом, а технологией его приготовления. Дело в том, что черный чай проходит ферментацию — процесс окисления листьев под воздействием повышенной температуры и влажности. В результате меняется не только химический состав напитка, но и его вкус.
Зеленый чай, в свою очередь, проходит минимальную обработку. Это позволяет максимально сохранить изначальный вкус напитка. А исследования последних лет доказывают, что благодаря своим особенностям зеленый чай совсем иначе влияет на здоровье человека.
Состав зеленого чая
Одно из главных преимуществ зеленого чая — высокое содержание природных антиоксидантов полифенолов.
Кроме того, в зеленом чае содержится большое количество витаминов группы С , В и А. Благодаря им зеленый чай помогает поддерживать не только иммунитет, но и работу нервной, пищеварительной и кровеносной системы, а также улучшает здоровье кожи и волос.
В зеленом чае также содержится большое количество микроэлементов: в напитке есть фтор, кальций, калий, медь, цинк, магний и железо. А содержащиеся в чае аминокислоты улучшают работу мозга и восстанавливают нервную систему.
При этом в напитке практически нет калорий. В одной кружке чая всего 2,4 килокалории.
Польза антиоксидантов в зеленом чае
Особенную пользу в зеленом чае оказывают антиоксиданты. Благодаря высокому содержанию кахетинов, употребление чая помогает связывать и выводить свободные радикалы, повреждающие клетки организма.
«Существуют исследования, которые говорят о том, что кахетины могут помочь снизить риск таких заболеваний, как рак простаты и молочной железы», — рассказала URA.RU врач-диетолог Екатерина Шебедя. «Также зеленый чай снижает риск возникновения диабета 2 типа, болезни сердца и сосудов».
Антиоксиданты в чае отлично справляются с воспалениями и защищают организм от старения. Помимо этого, вещество помогает справиться с проблемами кожи и уменьшить выраженность акне. Зеленый чай даже встречается в косметических средствах, помогая улучшить внешний вид.
Польза кофеина в зеленом чае
Благодаря кофеину, который содержится в зеленом чае, напиток отлично бодрит и улучшает работу мозга. Вещество также стимулирует выработку дофамина, также известного как гормон счастья.
При этом содержание кофеина в чашке чая в несколько раз меньше, чем в кофе. А бодрящий и стимулирующий эффект напитка длится дольше, хоть и более плавно.
Польза зеленого чая при похудении
Согласно исследованиям, зеленый чай действительно помогает худеющим людям быстрее увидеть результат на весах. Помогают в этом три фактора. Во-первых, наличие в зеленом чае кофеина, благодаря которому организм перестраивается на получение энергии из жиров.
Во-вторых, зеленый чай ускоряет метаболические процессы в организме благодаря своему составу. В частности, ускорять обмен веществ помогают флавоноиды, содержащиеся в напитке.
И наконец, сам по себе зеленый чай очень низкокалорийный. Если не добавлять в напиток подсластители и другие добавки, то одна чашка будет содержать всего 2,4 килокалории. Так что если заменить привычные сладкие газировки и соки чаем, это поможет существенно снизить потребляемые калории в день.
Сколько можно пить зеленого чая в день
Так как зеленый чай — это не лекарство, то каких-либо ограничений по его употреблению нет. Но из-за огромного количества активных компонентов, не стоит налегать на напиток слишком сильно.
«В сутки допустимо выпивать до одного литра зеленого чая», — считает Екатерина Шебедя. «Но только при условии, что вы не пьете других напитков с кофеином».
Такой объем достаточен, чтобы получить все полезные свойства напитка, и при этом не столкнуться с проблемами со здоровьем. Например, при употреблении слишком большого количества зеленого чая появляется риск возникновения камней в почках.
Из-за наличия в зеленом чае кофеина лучше пить его в световой день. Иначе ночью можно столкнуться с гиперактивностью и бессонницей.
Стоит также отметить, что горячий и холодный зеленый чай по-разному влияют на состояние организма. Теплый напиток расширяет сосуды и ускоряет кровоток, помогая при пониженном давлении. А вот прохладный чай, напротив, окажется идеальным напитком для людей с повышенным давлением. Это стоит учитывать людям с гипертонией.
Как правильно выбрать зеленый чай
При знакомстве с зеленым чаем первое время глаза будут разбегаться из-за разнообразия сортов и видов напитка. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на признаки, которые указывают на качественный чай.
Цвет листьев должен быть равномерным и естественным, без темных и болотных оттенков. Запах у хорошего чая не отдает затхлостью, а также в него не добавляют ароматизаторов.
Листья в разных сортах чая отличаются по размеру. Стоит предварительно ознакомиться с интересующим видом напитка, чтобы понимать, какого именно размера должен быть лист. В специализированных магазинах продавец также расскажет о том, когда именно сделали чай — лучше выбрать более свежие листья.
В остальном — остается лишь набираться опыта и постепенно погружаться в мир зеленого чая. Со временем станет намного проще разбираться в напитке и выбирать вкусные и интересные по вкусу сорта.
Как правильно заваривать зеленый чай
Чтобы зеленый чай принес не только удовольствие, но и пользу, его нужно правильно заварить.
Первым делом нужно обратить внимание на воду, в которой будет завариваться чай. В ней не должно быть жестких примесей, которые могут испортить вкус напитка. Лучше всего использовать родниковую, фильтрованную или бутилированную воду. Заваривать чай обычной водопроводной водой тоже можно — но желательно дать ей немного отстояться.
Воду не нужно кипятить долго. Как только появятся первые небольшие пузыри, выключайте чайник. После этого дайте воде немного остыть. В течение 5-10 минут температура в чайнике опустится до 80 градусов. Заваривать зеленый чай в кипятке не стоит.
Перед тем, как заваривать чай, стоит прогреть посуду. Не важно, в какой посуде заваривается напиток: в стеклянном френч-прессе или глиняном чайнике. Но стоит учитывать количество необходимых порций.
Заваривать зеленый чай нужно проливами. В отличие от европейской традиции, в которой чай заливают горячей водой, после чего он долго настаивается, в Китае напиток готовят иначе. Сначала залейте воду, чтобы она покрыла чаинки, после чего сразу же слейте. Первый пролив не пьют. Затем налейте воду снова, закройте крышку и настаивайте чай от 15 секунд до нескольких минут, в зависимости от сорта.
С каждым проливом можно немного увеличивать время выдержки чая. Но если заваривать слишком долго, то напиток начнет горчить. Таким образом можно заваривать одни листья чая несколько раз.
Меры предосторожности при употреблении зеленого чая
Несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит аккуратнее пить зеленый чай, чтобы не навредить своему здоровью. В первую очередь, от крепкого зеленого чая стоит отказаться беременным женщинам. Дело в том, что кофеин препятствует усвоению фолиевой кислоты — а она необходима для создания новых клеток. По этой же причине от напитка лучше отказаться людям с гипертонией и глаукомой.
«Переизбыток кофеина может привести к учащенному сердцебиению, раздражительности, тревожности, нарушениям сна и головокружению», — предупредила врач-диетолог. «А кахетины могут нарушать всасывание железа и приводить к его дефициту».
В зеленом чае также содержится танин, раздражающий слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Здоровым людям это не принесет проблем, а вот страдающие язвой или болезнью двенадцатиперстной кишки могут почувствовать дискомфорт. А при злоупотреблении чаем есть риск спровоцировать обострения заболеваний ЖКТ.
Поскольку зеленый чай влияет на давление, людям с артериальной гипотензией стоит осторожнее пить этот напиток. При проблемах с давлением лучше заварить несколько долек апельсина со специями — получится отличный витаминный напиток.
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