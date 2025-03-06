Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество бизнесмена Малика Гайсина и других бывших руководителей национализированного «Уралбиофарма» на 22,7 миллиона рублей, взыскания которых добились новые владельцы завода. Это следует из картотеки арбитража.
Согласно решению суда, арест наложен на движимое и недвижимое имущество Малика Гайсина, Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой, Игоря Мороза и Станислава Гришелева. «Определение подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.
Новое руководство «Уралбиофарма» обвиняет команду Гайсина в убытках предприятия и сопротивлении инициации нового собрания акционеров. «Ранее действовавший совет директоров оказывал всяческими способами противодействие в осуществлении деятельности [завода]», — следует из искового заявления.
«Уралбиофарм» — старейший на Урале производитель лекарств. Основная площадка находится в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева. Гайсин владел заводом до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства.
«Уралбиофарм» передали в управление Росимуществу, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил его в план приватизации на 2024—2026 годы. А через несколько дней гендиректором стал депутат заксобрания Александр Серебренников, ранее владевший крупной сетью аптек «Радуга».
Прямо сейчас проходит оценка стоимости предприятия. По данным собеседника URA.RU, она завершится к июлю. «Сам аукцион может пройти к концу 2025 года или в начале 2026-го», — уточнил источник в екатеринбургском бизнес-сообществе. Серебренникова он относит к числу реальных претендентов на «Уралбиофарм». Сервис СБИС оценивает его стоимость в районе миллиарда рублей.
Сам Малик Гайсин сейчас проходит лечение в одной из екатеринбургских клиник. И параллельно пытается отвоевать активы у государства. Судебные споры продолжаются.
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