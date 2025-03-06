Арбитраж арестовал имущество бизнесмена Гайсина на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайсина и его команду обязали выплатить более 22 млн рублей
Гайсина и его команду обязали выплатить более 22 млн рублей Фото:

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество бизнесмена Малика Гайсина и других бывших руководителей национализированного «Уралбиофарма» на 22,7 миллиона рублей, взыскания которых добились новые владельцы завода. Это следует из картотеки арбитража.

Согласно решению суда, арест наложен на движимое и недвижимое имущество Малика Гайсина, Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой, Игоря Мороза и Станислава Гришелева. «Определение подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе.

Новое руководство «Уралбиофарма» обвиняет команду Гайсина в убытках предприятия и сопротивлении инициации нового собрания акционеров. «Ранее действовавший совет директоров оказывал всяческими способами противодействие в осуществлении деятельности [завода]», — следует из искового заявления.

«Уралбиофарм» — старейший на Урале производитель лекарств. Основная площадка находится в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева. Гайсин владел заводом до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства.

«Уралбиофарм» передали в управление Росимуществу, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил его в план приватизации на 2024—2026 годы. А через несколько дней гендиректором стал депутат заксобрания Александр Серебренников, ранее владевший крупной сетью аптек «Радуга».

Прямо сейчас проходит оценка стоимости предприятия. По данным собеседника URA.RU, она завершится к июлю. «Сам аукцион может пройти к концу 2025 года или в начале 2026-го», — уточнил источник в екатеринбургском бизнес-сообществе. Серебренникова он относит к числу реальных претендентов на «Уралбиофарм». Сервис СБИС оценивает его стоимость в районе миллиарда рублей.

Сам Малик Гайсин сейчас проходит лечение в одной из екатеринбургских клиник. И параллельно пытается отвоевать активы у государства. Судебные споры продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество бизнесмена Малика Гайсина и других бывших руководителей национализированного «Уралбиофарма» на 22,7 миллиона рублей, взыскания которых добились новые владельцы завода. Это следует из картотеки арбитража. Согласно решению суда, арест наложен на движимое и недвижимое имущество Малика Гайсина, Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой, Игоря Мороза и Станислава Гришелева. «Определение подлежит немедленному исполнению», — говорится в документе. Новое руководство «Уралбиофарма» обвиняет команду Гайсина в убытках предприятия и сопротивлении инициации нового собрания акционеров. «Ранее действовавший совет директоров оказывал всяческими способами противодействие в осуществлении деятельности [завода]», — следует из искового заявления. «Уралбиофарм» — старейший на Урале производитель лекарств. Основная площадка находится в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева. Гайсин владел заводом до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства. «Уралбиофарм» передали в управление Росимуществу, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил его в план приватизации на 2024—2026 годы. А через несколько дней гендиректором стал депутат заксобрания Александр Серебренников, ранее владевший крупной сетью аптек «Радуга». Прямо сейчас проходит оценка стоимости предприятия. По данным собеседника URA.RU, она завершится к июлю. «Сам аукцион может пройти к концу 2025 года или в начале 2026-го», — уточнил источник в екатеринбургском бизнес-сообществе. Серебренникова он относит к числу реальных претендентов на «Уралбиофарм». Сервис СБИС оценивает его стоимость в районе миллиарда рублей. Сам Малик Гайсин сейчас проходит лечение в одной из екатеринбургских клиник. И параллельно пытается отвоевать активы у государства. Судебные споры продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...