Президент Абхазии поблагодарил Россию за признание независимости страны

Абхазия выражает уважение и благодарность России за признание независимости страны. Об этом заявил новоизбранный президент Абхазии Бадра Гунба.
«Мы уважаем мнение России, которая поддержала и признала независимость Абхазии», — передает слова Гунбы ТАСС. Он добавил, что Абхазия не испытывает угроз потери суверенитета, а поддержка России только подтверждает это.
Гунба подчеркнул, что народ Абхазии сам определил свое будущее и что отношения с РФ сформированы на основе уважения к независимости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, также подчеркивает признание Москвы суверенитета Абхазии, и страна будет продолжать развивать межгосударственные отношения, заключил Гунба.
Бадра Гунба стал новым президентом Абхазии, набрав 54,73% голосов во втором туре выборов, в то время как его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54%. Гунба исполнял обязанности президента с ноября 2024 по январь 2025 года и был вице-президентом.
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