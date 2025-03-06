Президент Абхазии поблагодарил Россию за признание независимости страны

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Народ Абхазии выстрадал независимость своей страны, заявил Гунба
Народ Абхазии выстрадал независимость своей страны, заявил Гунба Фото:

Абхазия выражает уважение и благодарность России за признание независимости страны. Об этом заявил новоизбранный президент Абхазии Бадра Гунба.

«Мы уважаем мнение России, которая поддержала и признала независимость Абхазии», — передает слова Гунбы ТАСС. Он добавил, что Абхазия не испытывает угроз потери суверенитета, а поддержка России только подтверждает это.

Гунба подчеркнул, что народ Абхазии сам определил свое будущее и что отношения с РФ сформированы на основе уважения к независимости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, также подчеркивает признание Москвы суверенитета Абхазии, и страна будет продолжать развивать межгосударственные отношения, заключил Гунба.

Бадра Гунба стал новым президентом Абхазии, набрав 54,73% голосов во втором туре выборов, в то время как его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54%. Гунба исполнял обязанности президента с ноября 2024 по январь 2025 года и был вице-президентом.

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Абхазия выражает уважение и благодарность России за признание независимости страны. Об этом заявил новоизбранный президент Абхазии Бадра Гунба. «Мы уважаем мнение России, которая поддержала и признала независимость Абхазии», — передает слова Гунбы ТАСС. Он добавил, что Абхазия не испытывает угроз потери суверенитета, а поддержка России только подтверждает это. Гунба подчеркнул, что народ Абхазии сам определил свое будущее и что отношения с РФ сформированы на основе уважения к независимости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, также подчеркивает признание Москвы суверенитета Абхазии, и страна будет продолжать развивать межгосударственные отношения, заключил Гунба. Бадра Гунба стал новым президентом Абхазии, набрав 54,73% голосов во втором туре выборов, в то время как его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54%. Гунба исполнял обязанности президента с ноября 2024 по январь 2025 года и был вице-президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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