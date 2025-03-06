06 марта 2025

Звезде «Вампиров средней полосы» вручили повестку в армию

Актер Калюжный после допроса в СК пообещал отправиться в армию
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер отправился в военкомат Тверского района
Актер отправился в военкомат Тверского района Фото:

Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», обвиняемый в уклонении от военной службы, частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. После допроса в следственном отделе актер направился в военкомат, где ему выписали штраф и вручили новую повестку.

«Глеб Калюжный частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию. Само уголовное дело пока не прекращено, а срок его расследования продлен до 5 мая», — пишет «Коммерсант».

Допрос Калюжного проходил в Пресненском межрайонном следственном отделе ГСУ СКР по Москве и занял более трех часов. После этого актер отправился в объединенный военкомат Тверского района, где ему был выписан штраф за неявку по предыдущей повестке и вручена новая повестка, требующая явки на сборный пункт 20 марта.

Ранее Калюжный не явился в военкомат после получения оттуда уведомления. В связи с этим было инициировано уголовное преследование.

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Актер Глеб Калюжный, звезда сериала «Вампиры средней полосы», обвиняемый в уклонении от военной службы, частично признал свою вину и пообещал отправиться в армию. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. После допроса в следственном отделе актер направился в военкомат, где ему выписали штраф и вручили новую повестку. «Глеб Калюжный частично признал вину, отметив, что пятно в биографии в виде судимости ему не нужно, и обязался отправиться в армию. Само уголовное дело пока не прекращено, а срок его расследования продлен до 5 мая», — пишет «Коммерсант». Допрос Калюжного проходил в Пресненском межрайонном следственном отделе ГСУ СКР по Москве и занял более трех часов. После этого актер отправился в объединенный военкомат Тверского района, где ему был выписан штраф за неявку по предыдущей повестке и вручена новая повестка, требующая явки на сборный пункт 20 марта. Ранее Калюжный не явился в военкомат после получения оттуда уведомления. В связи с этим было инициировано уголовное преследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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