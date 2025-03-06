06 марта 2025

Названы размеры социальной пенсии после индексации

Экономист Солодовникова: социальная пенсия в РФ вырастет до 15,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии составит 15,5 тысяч рублей
С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии составит 15,5 тысяч рублей Фото:

С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии в России увеличится на 14,75% и составит 15,5 тысячи рублей. Это соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году, который составляет 15 250 рублей. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% — ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — сказала Солодовникова в интервью РИА Новости. Она отметила, что социальные пенсии в России предназначены для граждан, которые не имеют права на другие виды пенсий, такие как страховая или по выслуге лет.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, сообщил министр труда Антон Котяков. На это выделено около 85 млрд рублей. Повышение затронет 4,2 млн человек, в том числе 3,5 млн получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них — ветераны ВОВ, жители блокадных городов, пострадавшие от радиационных катастроф и другие категории.

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С 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии в России увеличится на 14,75% и составит 15,5 тысячи рублей. Это соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году, который составляет 15 250 рублей. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. «В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% — ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — сказала Солодовникова в интервью РИА Новости. Она отметила, что социальные пенсии в России предназначены для граждан, которые не имеют права на другие виды пенсий, такие как страховая или по выслуге лет. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, сообщил министр труда Антон Котяков. На это выделено около 85 млрд рублей. Повышение затронет 4,2 млн человек, в том числе 3,5 млн получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них — ветераны ВОВ, жители блокадных городов, пострадавшие от радиационных катастроф и другие категории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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