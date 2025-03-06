06 марта 2025

«Снимали на видео»: появились подробности похищения бойца СВО в Екатеринбурге

Преступники снимали на видео похищенного бойца СВО в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец находился в городе в отпуске (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 19-летнего участника российской спецоперации на Украине, которого похитили трое парней из-за долга, заставили на видео признаться, что насильно в квартире его не удерживали. Подробности криминальной истории раскрыл источник URA.RU.

«Когда один из подозреваемых узнал, что девушка солдата обратилась в полицию, то достал телефон и начал снимать потерпевшего. Последний боялся своих обидчиков, поэтому на видео сказал, что с ним ничего плохого не делали. После этого в квартиру ворвались полицейские», — сообщил инсайдер агентства.

Похищение солдата произошло 4 марта в районе ЖБИ, когда он прогуливался с возлюбленной. Подозреваемые угрожали бойцу автоматом и пистолетом. Все это произошло из-за долга в 50 тысяч рублей. Следователи СКР возбудили дело по двум статьям УК РФ («Похищение» и «Вымогательство») против хулиганов. Скоро им изберут меру пресечения.

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В Екатеринбурге 19-летнего участника российской спецоперации на Украине, которого похитили трое парней из-за долга, заставили на видео признаться, что насильно в квартире его не удерживали. Подробности криминальной истории раскрыл источник URA.RU. «Когда один из подозреваемых узнал, что девушка солдата обратилась в полицию, то достал телефон и начал снимать потерпевшего. Последний боялся своих обидчиков, поэтому на видео сказал, что с ним ничего плохого не делали. После этого в квартиру ворвались полицейские», — сообщил инсайдер агентства. Похищение солдата произошло 4 марта в районе ЖБИ, когда он прогуливался с возлюбленной. Подозреваемые угрожали бойцу автоматом и пистолетом. Все это произошло из-за долга в 50 тысяч рублей. Следователи СКР возбудили дело по двум статьям УК РФ («Похищение» и «Вымогательство») против хулиганов. Скоро им изберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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