«Снимали на видео»: появились подробности похищения бойца СВО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 19-летнего участника российской спецоперации на Украине, которого похитили трое парней из-за долга, заставили на видео признаться, что насильно в квартире его не удерживали. Подробности криминальной истории раскрыл источник URA.RU.
«Когда один из подозреваемых узнал, что девушка солдата обратилась в полицию, то достал телефон и начал снимать потерпевшего. Последний боялся своих обидчиков, поэтому на видео сказал, что с ним ничего плохого не делали. После этого в квартиру ворвались полицейские», — сообщил инсайдер агентства.
Похищение солдата произошло 4 марта в районе ЖБИ, когда он прогуливался с возлюбленной. Подозреваемые угрожали бойцу автоматом и пистолетом. Все это произошло из-за долга в 50 тысяч рублей. Следователи СКР возбудили дело по двум статьям УК РФ («Похищение» и «Вымогательство») против хулиганов. Скоро им изберут меру пресечения.
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