Дегтярев оценил шансы России выступить командой на Олимпиаде-2026

Выступление сборной России на Олимпиаде-2026 в полном составе с флагом и гимном маловероятно. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«С Миланом картина очень сложная, год остался. Допуски открываются, точнее, приоткрываются. С биатлоном пока тяжело, с санным спортом тоже. Бобслей и лыжи — все возможно. Поедут те, кто пробьется», — отметил министр в разговоре с ТАСС.
Дегтярев все же оставил некоторую надежду на участие российских спортсменов, несмотря на текущие ограничения. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года будут организованы в период с 6 по 22 февраля. Они пройдут в двух городах Италии — Милане и Кортине-д'Ампеццо.
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