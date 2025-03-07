Дегтярев оценил шансы России выступить командой на Олимпиаде-2026

Дегтярев: Россия вряд ли выступит полноценной командой на Олимпиаде-2026
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегтярев считает, что Россия вряд ли выступит полноценной командой на предстоящей Олимпиаде
Дегтярев считает, что Россия вряд ли выступит полноценной командой на предстоящей Олимпиаде Фото:

Выступление сборной России на Олимпиаде-2026 в полном составе с флагом и гимном маловероятно. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«С Миланом картина очень сложная, год остался. Допуски открываются, точнее, приоткрываются. С биатлоном пока тяжело, с санным спортом тоже. Бобслей и лыжи — все возможно. Поедут те, кто пробьется», — отметил министр в разговоре с ТАСС. 

Дегтярев все же оставил некоторую надежду на участие российских спортсменов, несмотря на текущие ограничения. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года будут организованы в период с 6 по 22 февраля. Они пройдут в двух городах Италии — Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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Выступление сборной России на Олимпиаде-2026 в полном составе с флагом и гимном маловероятно. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. «С Миланом картина очень сложная, год остался. Допуски открываются, точнее, приоткрываются. С биатлоном пока тяжело, с санным спортом тоже. Бобслей и лыжи — все возможно. Поедут те, кто пробьется», — отметил министр в разговоре с ТАСС.  Дегтярев все же оставил некоторую надежду на участие российских спортсменов, несмотря на текущие ограничения. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям только в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры 2026 года будут организованы в период с 6 по 22 февраля. Они пройдут в двух городах Италии — Милане и Кортине-д'Ампеццо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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