06 марта 2025

Хулигану, кошмарившему екатеринбуржцев с оружием, снизили тюремный срок

В Екатеринбурге пересмотрели приговор хулигану Азату Никояну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Азат Никоян в суде прятал свое лицо Фото:

В Екатеринбурге существенно смягчили наказание уроженцу Армении Азату Никояну, который с оружием нападал на горожан. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде.

В конце октября прошлого года Чкаловский райсуд приговорил Никояна к 7,5 годам лишения свободы. «Его отменили и вынесли новый, переквалифицировав обвинение. В частности, не было установлено и доказано, что Никоян использовал боевой пистолет. Поэтому со статьи „Покушение на убийство“ суд перешел на „Угрозу убийством“. В итоге ему назначили два года 11 месяцев колонии общего режима», — пояснили в инстанции.

Никояна поймали в январе прошлого года. По версии следствия, он, находясь во дворе жилого комплекса на улице Рощинской, направил пистолет на мужчину. Последний просил его убрать неправильно припаркованный автомобиль. Азат отказался и выстрелил в оппонента.

В другом эпизоде Никоян избил мужчину и угрожал ему ножом. Поводом стала ссора на парковке. Там же осужденный издевался над собакой потерпевшего. Никоян осужден по статье «Хилуганство».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге существенно смягчили наказание уроженцу Армении Азату Никояну, который с оружием нападал на горожан. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде. В конце октября прошлого года Чкаловский райсуд приговорил Никояна к 7,5 годам лишения свободы. «Его отменили и вынесли новый, переквалифицировав обвинение. В частности, не было установлено и доказано, что Никоян использовал боевой пистолет. Поэтому со статьи „Покушение на убийство“ суд перешел на „Угрозу убийством“. В итоге ему назначили два года 11 месяцев колонии общего режима», — пояснили в инстанции. Никояна поймали в январе прошлого года. По версии следствия, он, находясь во дворе жилого комплекса на улице Рощинской, направил пистолет на мужчину. Последний просил его убрать неправильно припаркованный автомобиль. Азат отказался и выстрелил в оппонента. В другом эпизоде Никоян избил мужчину и угрожал ему ножом. Поводом стала ссора на парковке. Там же осужденный издевался над собакой потерпевшего. Никоян осужден по статье «Хилуганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...