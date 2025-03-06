Хулигану, кошмарившему екатеринбуржцев с оружием, снизили тюремный срок

В Екатеринбурге существенно смягчили наказание уроженцу Армении Азату Никояну, который с оружием нападал на горожан. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде.
В конце октября прошлого года Чкаловский райсуд приговорил Никояна к 7,5 годам лишения свободы. «Его отменили и вынесли новый, переквалифицировав обвинение. В частности, не было установлено и доказано, что Никоян использовал боевой пистолет. Поэтому со статьи „Покушение на убийство“ суд перешел на „Угрозу убийством“. В итоге ему назначили два года 11 месяцев колонии общего режима», — пояснили в инстанции.
Никояна поймали в январе прошлого года. По версии следствия, он, находясь во дворе жилого комплекса на улице Рощинской, направил пистолет на мужчину. Последний просил его убрать неправильно припаркованный автомобиль. Азат отказался и выстрелил в оппонента.
В другом эпизоде Никоян избил мужчину и угрожал ему ножом. Поводом стала ссора на парковке. Там же осужденный издевался над собакой потерпевшего. Никоян осужден по статье «Хилуганство».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!