На фоне приостановки президентом США Дональдом Трампом отправки помощи Украине ВСУ придется нелегко: противовоздушная оборона страны оказалась недостаточно эффективной против российских ракет «Искандер-М». Об этом сообщил The National Interest.
«Украинская ПВО истощена из-за отсутствия поставок из США, наблюдатели могут ожидать больше атак, подобных тем, что недавно пережил Новомосковский военный полигон, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — пишет The National Interest. В дополнение к этому, в статье указывается, что из-за заморозки американской помощи ВСУ лишены критически важных ресурсов для обороны. Например, ракетные системы HIMARS, которые зависят от американских разведданных, стали менее эффективными перед лицом российских ракетных атак.
Недавний удар ракеты «Искандер-М» по территории военного полигона в Днепропетровской области продемонстрировал высокую опасность ракетной системы. «Искандер-М» представляет собой высокоэффективную систему, по словам издания, из-за нее Украина испытывает большие сложности в обороне. Также ракетная система обладает возможностью использования разнообразных типов боевых головок, что увеличивает ее возможности. Кроме того, установка системы на колесное шасси придает ей высокую мобильность, это значительно усложняет ее обнаружение и уничтожение.
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